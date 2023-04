Bénin: Décès de l’artiste Ernest Sambeni, virtuose du rythme traditionnel « Eyo »

L’artiste chanteur béninois Ernest Sambeni, l’un des piliers de la musique traditionnelle gospel du Bénin est décédé.

Le monde de la musique béninoise est en deuil avec le décès de l’artiste chanteur Ernest Sambeni, une figure emblématique de la musique traditionnelle gospel béninoise. Selon les informations reçues par Bénin Web TV, l’artiste est décédé des suites d’une courte maladie aux premières heures de ce jeudi 13 avril 2023. La triste nouvelle a été confirmée par plusieurs de ses proches.

Ernest Sambeni était connu pour ses chansons à succès telles que « Mahou Agbete » et « Mehwlin gan to ». Originaire du nord du Bénin, il s’est très tôt lancé dans la promotion des rythmes traditionnels du pays, en particulier l’Eyo de la région de l’Ouémé. Sa musique était un mélange de sonorités traditionnelles, agrémentée de paroles inspirées de la foi chrétienne et de rythmes entraînants qui ont charmé un grand nombre de fans au Bénin et au-delà.

La nouvelle de sa mort a suscité une vive émotion chez ses fans et dans l’industrie musicale béninoise en général. Les messages de condoléances et d’hommages affluent depuis l’annonce de sa disparition, témoignant de l’impact qu’il a eu sur la scène musicale du Bénin. Ernest Sambeni laisse derrière lui un riche héritage musical et une contribution significative à la promotion de la musique traditionnelle béninoise. Sa voix et son style uniques resteront à jamais gravés dans la mémoire de ses fans et admirateurs.

