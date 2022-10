Bénin-Décès de 4 personnes au cnhu: les démocrates exigent la lumière sur le dossier

Le drame survenu le Vendredi dernier au CNHU de Cotonou a suscité la réaction des responsables du parti ‘Les Démocrates » qui ont exigé que toute la lumière soit faite sur le dossier.

A travers un communiqué signé par Eric Houndété, les démocrates se sont prononcés sur le drame survenu le vendredi dernier au CNHU de Cotonou et qui a coûté la vie à quatre personnes. « Il nous est revenu de sources concordantes, qu’une coupure d’électricité survenue aux premières heures du vendredi 7 Octobre 2022 sur les installations du CNHU a mis en péril la vie de plusieurs patients. Cette malheureuse situation qui a notamment affecté le plateau technique de la clinique universitaire polyvalente d’anesthésie réanimation a logiquement endeuillé de nombreuses familles« , peut-on lire dans le communiqué des démocrates.

Au nom de sa formation politique, l’ancien premier vice-président de l’assemblée nationale du Bénin exprime sa douleur, s’incline devant la mémoire de toutes les victimes innocentes et exprime toute sa compassion aux familles éplorées.

« Qu’un tel drame nous frappe en plein cœur de notre hôpital de référence est profondément horrifiant, révoltant parce que intolérable, inacceptable. Elle doit interpeller la conscience de chacun de nous, mais surtout la responsabilité de nos gouvernants qui, récemment encore devant le MEDEF, se flattaient d’une certaine prouesse « inégalable » dans la fourniture à moindre coût de l’énergie électrique« , a indiqué Eric Houndété.

Les responsables du parti « Les Flambeau » souhaitent que les autorités sanitaires et judiciaires fassent toute la lumière sur ce malheureux événement et que les dispositions idoines soient prises pour prévenir à tout jamais un tel dysfonctionnement aux conséquences dramatiques et irréversibles.