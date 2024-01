Bénin: de nouvelles mesures contre les infractions environnementales prises à Akpro-Missérété

- Publicité-

Les infractions portant atteintes à l’environnement sont désormais soumises au payement d’une amende à Akpro-Missereté. Le montant de ces amendes a été fixé par arrêté pris par l’autorité.

Le maire de la commune d’Akpro-Missérété, Joseph Hounkanrin, a émis un arrêté (N°10D/001/SE/SADE/SA) établissant des amendes pour les infractions environnementales.

Selon cet arrêté, les actions suivantes sont considérées comme des atteintes à l’environnement : la divagation des animaux domestiques ; le prélèvement de sable sur les voies et dans les agglomérations ; la pollution sonore générée par des sources telles que les discothèques, les scieries, les restaurants, les lieux de culte et toute activité susceptible de produire un bruit dépassant 60 décibels.

Le maire a souligné que des mesures strictes seront prises, y compris la saisie systématique des animaux en divagation, accompagnée du paiement d’une amende selon la nature de l’infraction.

Les amendes spécifiées sont les suivantes : 3000 francs CFA pour la volaille, 20 000 francs CFA pour les porcs et les petits ruminants, et 100 000 francs CFA pour les bovins. En cas d’accident causé par un animal, le propriétaire est également responsable des frais médicaux engagés par la victime, en plus de l’amende associée.

Toute récidive expose à une peine d’emprisonnement de cinq (05) à quinze (15) jours. En vue de l’application de cet arrêté, le maire, Joseph Hounkanrin, compte sur la Secrétaire Exécutive, le Responsable des Affaires Domaniales et Environnementales, ainsi que sur les commissaires de la police républicaine.