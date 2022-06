Bénin: de nouvelles cargaisons d’intrants agricoles saisies par la douane

La douane béninoise vient de faire un grand coup dans la lutte contre l’exportation frauduleuse des intrants agricoles subventionnés par l’Etat béninois et mis à la disposition des paysans locaux. Plusieurs véhicules ont été interceptés par les disciples de Saint Mathieu.

Malgré les mises en garde fermes du gouvernement, les intrants et engrais agricoles continuent de sortir de façon frauduleuse du pays. Une opération menée par la douane béninoise a permis d’intercepter plusieurs véhicules transportant des intrants subventionnés.

Il s’agit d’un gros-porteur, d’une camionnette, et une voiture de marque Toyota. Ces véhicules tenteraient de faire sortir du pays une importante quantité d’intrants et d’engrais agricole quand ils ont été interceptés par les disciples de Saint Mathieu. Les produits saisis sont des intrants et autres substances chimiques destinés à la SODECO.

Il faut préciser que le gouvernement dans le cadre d’assurer la production locale face à la rareté et à la cherté des intrants et engrais agricoles, a subventionné ces produits afin d’assurer leur disponibilité aux producteurs locaux.

Pour que ces produits subventionnés par l’Etat béninois ne soient pas bradés au bénéfice des pays voisins, l’Etat a interdit la vente de ces produits et a mis en garde toute personne qui irait contre cette interdiction. Mais malgré ces mises en garde, plusieurs personnes s’entêtent a brader ces produits au risque de mettre le pays en difficulté. Avant cette opération de la douane, plus de 67 fraudeurs avaient déjà été arrêtés par la police Républicaine.

Points des saisis en 3 semaines

8 mai 2022 à Porga : 40 sacs de 50kg d’engrais dans 2 tricycles– 16 mai 2022 : 45,950 Tonnes d’engrais NPK à Malanville,

18 et 20 mai 2022 à Datori : 3T d'insecticides en provenance du Togo,

18 mai 2022 à Ouaké : 60,4 Tonnes d'engrais maïs Sodéco, détenus par un malien,

19 mai 2022 à Malanville : 1,250 Tonnes de NPK dans un véhicule à Immatriculation nigériane,

20 mai 2022 à Madékali : 57 sacs de 50kg d'engrais,

21 mai 2022 à Djougou : 50 Tonnes d'engrais SODECO dans des camions à Immatriculation malienne,

22 mai 2022 à Malanville dans la zone de Bodjékali : 40 Tonnes d'engrais