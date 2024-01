Bénin: de lourdes peines contre un agent de banque pour vol et blanchiment de capitaux

- Publicité-

A la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme, le ministère public a requis de lourdes peines contre un agent de banque et son ami promoteur d’une organisation non gouvernementale.

Les deux principaux accusés dans ce dossier de vol et de blanchiment de capitaux ont soutiré plusieurs millions de francs CFA à une banque en montant de faux projets.

Dans cette affaire dite de 17 opérations bancaires frauduleuses, sept prévenus sont poursuivis devant le juge de la CRIET. Mais seulement les deux amis ont été placés sous mandat de dépôt.

Selon l’accusation, le responsable de l’ONG aurait mis en place et présenté des projets de financement à son ami banquier. Il aurait utilisé de fausses identités pour ouvrir des comptes bancaires lui permettant de contracter des prêts auprès de l’établissement financier.

Dans le cadre de ses manœuvres, l’entrepreneur aurait fait émettre des chèques sans provision qu’il aurait ultérieurement annulés avec l’aide de l’agent de la banque. Il aurait également agi sous de multiples identités.

Le substitut du procureur a déclaré que le banquier a facilité dix-sept opérations bancaires frauduleuses pour son ami. Selon la présentation des faits par le procureur, le banquier est directement impliqué dans ces opérations.

Le magistrat affirme que les rapports de renseignements provenant des téléphones mobiles démontrent que le banquier est en contact régulier avec son ami, qui est à la tête d’une ONG.

Selon le magistrat, deux opérations de 147 millions et de 82 millions FCFA ont permis d’éveiller les soupçons. Le dirigeant de l’ONG a tenté d’annuler un chèque tiré et de transférer le montant sur le compte d’une nouvelle société.

Dans sa réquisition, le substitut du procureur a demandé aux juges de condamner l’ancien banquier à une peine de sept ans de prison ferme et à payer une amende de deux millions de FCFA pour les chefs d’accusation de vol et de blanchiment de capitaux. Quant à son ami dirigeant d’ONG, le ministère public a requis cinq ans de prison ferme et une amende de deux millions de FCFA pour complicité de vol et blanchiment de capitaux.

De plus, il a sollicité de la Cour une contrainte à l’encontre des deux prévenus pour payer la somme de 359 400 000 de FCFA en réparation des préjudices causés à la banque. Il demande par ailleurs le relaxe pur et simple des 5 autres personnes poursuivies sans mandat.

Après les requisitions du ministère public, la cour a renvoyé le délibéré au 5 février 2024.