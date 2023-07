Bénin: de journaliste présentateur à la musique? Ulrich Vivance Kpoguè fait une grande annonce

- Publicité-

Ulrich Vivance Kpoguè, journaliste présentateur live, pourrait bientôt faire ses premiers pas dans la musique. C’est ce que sous-entend une récente annonce faite par le présentateur en prélude à la célébration de son anniversaire.

Ulrich Vivance Kpoguè bientôt artiste chanteur Béninois. Le promoteur de Vivance production qui se fait appeler « Mr Propre » en raison de son style vestimentaire a dévoilé des indices de sa reconversion il y a quelques jours. En effet, pour son anniversaire qui se tiendra la 10 juillet 2023, Ulrich Vivance Kpoguè a prévu quatre grands projets.

En plus de la célébration et des actions sociales qu’il fait chaque année, le jeune présentateur live a opté pour un concert Gospel et la sortie de son premier single. « Le 10 juillet , mon anniversaire, + Célébrations, + actions sociales, + Concert Gospel, + Sortie de mon premier single », a-t-il écrit sur son statut WhatsApp.

Ulrich Vivance Kpoguè se détournerait-il de son métier de journaliste et animateur de télévision et de radio ?… Pas vraiment. En homme prévoyant, il compte bien conserver encore quelque temps ses émissions. Pour l’instant, il entend juste concrétiser son projet de lancement de single avec des concerts à la clé.

Très connu du showbiz Béninois, Ulrich Vivance Kpoguè connu sous le diminutif « UVK » est le promoteur du Festival international « Jour de Bilan ». Il s’agit d’un festival itinérant qui s’organise entre le Togo, la Côte-d’Ivoire et le Bénin et qui réunit des artistes de renom qui souhaitent en chœur une bonne année aux populations à travers de la bonne musique.

Chaque année, dans le cadre du FiJob, la chanson de Bonne année est produite par Vivance Production de Ulrich Vivance Kpoguè.

