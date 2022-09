Bénin: date, heure, matière à composer ; tout sur le test de sélection des AME

Le gouvernement organise un test de sélection des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) le 15 octobre 2022. Ce test concerne les postulants inscrits dans le cadre de la reconstitution de la base de compétences des AME.

Selon un communiqué conjoint du Ministre des enseignants maternel et primaire et celui des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, les candidats peuvent retrouver leurs numéros de table et centres de composition dans les Directions départementales des enseignements maternel et primaire (DDEMP) et Directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (DDESTFP).

Selon l’ordre d’enseignement et le diplôme présenté, les candidats composeront dans les matières suivantes :

– Pour l’enseignement primaire :

une épreuve de Pédagogie générale et une épreuve de Mathématiques de niveau CM2 pour es titulaires des diplômes professionnels (CEAP, CAP) ;

une épreuve de Culture générale et une épreuve de Mathématiques de niveau CM2 pour les titulaires du Baccalauréat.

– Pour l’enseignement secondaire général :

une épreuve de culture générale pour tous les postulants ;

une épreuve de spécialité dans le domaine de formation du postulant (premier cycle pour les titulaires de licence et de BAPES puis second cycle pour les titulaires de maîtrise, master et CAPES).

4 407 nouveaux aspirants attendus dans la base de compétences

A l’issue des nouveaux tests de sélection annoncés par le gouvernement, 4 407 aspirants devront être retenus. Ils seront déployés dans les écoles pour combler les vides et contribuer à l’atteinte de l’objectif « un enseignant par classe à la rentrée 2022-2023 ».