Bénin: dans un tête-à-tête, Patrice Talon a confié ses attentes à Benoît Dato

En marge du conseil des ministres de ce mercredi 11 Octobre 2023 où il a fait son baptême 24 heures après sa nomination, Benoît Dato a reçu les instructions du président Patrice Talon.

Nommé ministre des sports en remplacement de Oswald Homéky qui a déposé sa démission, Benoît Dato en sait déjà suffisamment sur ce qui est attendu du département qu’il a hérité.

En marge du conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République a eu un tête-à-tête avec son collaborateur. Le Président Patrice Talon a partagé ses attentes au nouveau détenteur du portefeuille.

« Nous allons travailler sans relâche. Nous devons glorifier le travail de sorte que le Bénin de demain offre au monde entier les légendes au-delà de Messi et Cristiano et dans toutes les disciplines sportives », s’est engagé le nouveau ministre selon des propos rapportés par le média La Primeur.

Déclaration du ministre après l’échange avec le président

« C’est un sentiment de responsabilisation et de responsabilité surtout sur l’épaule de la jeunesse. Le Chef de l’Etat vient de faire à nouveau confiance à la jeunesse et d’espérer à travers cette confiance que la relève de demain doit-être assurée.

Aujourd’hui je suis en charge du ministère des sports et je mesure avec l’entretien que je viens d’avoir avec le chef de l’Etat la portée de la mission et je m’emploierai à ne pas abimer cette confiance que le Chef a placé en la jeunesse dont je suis désormais le portevoix.

Nous travaillons avec les équipes techniques, les partenaires techniques du ministère, les cadres du ministère afin d’atteindre les objectifs qui sont les nôtres et pour pouvoir, y arriver.

Le Chef de l’Etat lors d’un sommet, en aout 2022 en France disait que l’ambition, le sérieux et le travail sont les vecteurs clés pour atteindre le succès. C’est pour vous dire que nous allons travailler sans relâche. Nous devons glorifier le travail de sorte que le Bénin de demain offre au monde entier les légendes au-delà de Messi et Cristiano et dans toutes les disciplines sportives »