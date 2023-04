Bénin – Crise au BR: Rachidi Gbadamassi suggère la démission à Abdoulaye Bio Tchané

- Publicité-

Plongé dans le silence depuis son échec aux élections législatives de janvier 2023, Rachidi Gabdamassi fait parler de lui depuis quelques jours. Alors que des bruits de couloir faisaient déjà écho d’une fronde au sein du Bloc Républicain (BR), l’ancien député a mis les pieds dans les plats en enfonçant le clou.

Dans une lettre de 5 pages, qui a fini par fuiter sur les réseaux sociaux, Rachidi Gbadamassi, membre du Bureau Exécutif du BR, dénonce « la situation de déconfiture et de désarroi que traverse le Bloc Républicain depuis plusieurs années ». L’ancien député de la 8e circonscription électorale a fait un diagnostic en 5 points sur les maux qui minent le parti, selon lui.

Rachidi Gbadamassi évoque la banalisation des textes fondamentaux du parti; les échecs répétitifs sans questionnement fondamental; le mauvais management politique; l’inorganisation et mauvais management des ressources humaines ; l’inertie ; la léthargie et le manque d’ambition sans inquiétude. Il porte la responsabilité de tous ces maux au premier responsable du parti, le Secrétaire général national (SGN), en la personne d’Abdoulaye Bio Tchané.

Appel à la démission

Comme première solution à la crise, Rachidi Gbadamassi suggère à Abdoulaye Bio Tchané de démissionner de la tête du BR. « Il serait bien pour vous de quitter les choses, avant qu’elles ne vous quittent. Pour votre honneur, je vous suggère de sauvegarder et de soigner votre image. Votre place est désormais celle de président d’honneur et non celle du patron de l’exécutif », a-t-il conclu.

Pour rappel, positionné en deuxième position aux dernières élections législatives sur la liste BR, Rachidi Gbadamassi n’a pas pu conserver son siège de député. Il l’a perdu face à la fureur et la rage de vaincre du parti Les Démocrates. Rachidi Gbadamassi a perdu son siège, mais aussi son duel à distance avec l’ancien président Boni Yayi.