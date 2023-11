Bénin – Crise à la CBDH: la CRIET est saisie contre Clément Capo-Chichi

- Publicité-

Le dossier conflit à la commission béninoise des droits de l’homme continue son chemin. Après le tribunal de Cotonou et la cour constitutionnelle qui sont déjà saisis, c’est au tour de la brigade économique et financière (BEF) et la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de connaitre le dossier.

Les 8 commissaires de la commission béninoise des droits de l’homme en mis leur menace en exécution. Selon les informations de Banouto, ils ont saisi la brigade économique et financière et la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Il s’agit des plaintes déposées contre Isidore Clément Capo-Chichi, président révoqué de la commission béninoise des droits de l’homme pour conflits d’intérêt dans la passation des marchés publics et abus de fonction. En dehors du président Isidore Clément Capo-Chichi, la même plainte vise la personne responsable des marchés publics.

Pour rappel, tout est parti de d’une Assemblée générale tenue lundi 23 octobre 2023, par 8 commissaires sur les 10. Au cours de cette assemblée, il a été décidé de destituer le président de son poste.

La brouille entre le président Isidore Capo Chichi et ses pairs a commencé lorsque la vice-présidente de l’institution a produit un rapport d’enquête sur la gestion de la CBDH. C’est sur la base de ce rapport que les 8 commissaires présents à l’assemblée générale ont décidé de décharger Isidore Capo Chichi de ses fonctions de président. Un vote à bulletin secret a été donc effectué pour le révoquer de son poste.

Ils lui reprochent entre autre, du favoritisme dans l’attribution des marchés publics et une mauvaise gestion des ressources financières de l’institution. Les commissaires frondeurs comptent même saisir la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour qu’elle situe les responsabilités.

En réaction, Clément Capo-Chichi a déposé un recours devant la cour constitutionnelle pour demander à la haute juridiction de dire que l’acte posé par ses collègues violent la constitution. Il faut souligner que de par leur vote, les 8 commissaires de la CBDH ont non seulement fait perdre à Clément Capo-Chichi, le titre de président de l’institution, mais aussi celui de membre.