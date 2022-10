Bénin: création du Fonds de Développement des Arts et de la Culture

Le Conseil des ministres du mercredi 19 octobre 2022, a annoncé la création du Fonds de Développement des Arts et de la Culture. Il prend la place de l’ex-Fonds des Arts et de la Culture, dont les résultats n’ont pas convaincu, selon le gouvernement.

Désormais, les acteurs culturels vont s’adresser au Fonds de Développement des Arts et de la Culture dans le cadre de la réalisation de leurs divers projets. Sa création a été motivée par les contre-performances du Fonds des Arts et de la Culture, malgré les ressources mises à sa disposition.

Dans le fonctionnement de la nouvelle structure, « un mécanisme souple et efficace de financement de la culture et des arts sera mis en place ». « Les décisions relatives au décaissement des ressources de ce Fonds seront prises, après avis des différents comités scientifique et artistique du secteur de la culture et des arts, sur la pertinence des projets soumis et leur cohérence avec le Programme d’Action du Gouvernement », a précisé le Conseil.

Le Fonds des Arts et de la Culture était chargé de la promotion de l’industrie artistique et culturelle, en vue du développement socio-économique, à travers la valorisation des potentialités et l’accompagnement des professionnels des secteurs concernés.