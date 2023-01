Bénin: Coton FC, Loto FC, Bani Gansè, tous les qualifiés pour la Super Ligue Pro 2022-2023

Avec les rencontres disputées ce weekend comptant pour la 18è journée du championnat, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour la Super Ligue Pro.

Après la Ligue Pro qui a connu son épilogue ce weekend, place désormais à la Super Ligue Pro qui va occuper la seconde moitié de la saison. 16 équipes ont validé leur ticket pour cette phase à l’issue de laquelle sera connu le successeur de Coton FC, champion du Bénin en titre. Leaders de la zone C, les Cotonculteurs sont en course pour un deuxième sacre consécutif.

Dans cette liste, on retrouve également les habitués, Ayéma, Buffles FC, Loto FC et AS Cotonou, toujours présents depuis l’avènement du nouveau format. Absents la saison dernière, Requins FC, Damissa et Dragons FC retrouvent la Super Ligue Pro. A noter aussi les qualifications de l’ASPAC, JAK, Takunnin et surtout Bani Gansè qui disputeront ce tournoi pour la première fois.

En revanche, pas de Soleil FC, Dynamique FC, Avrankou Omnisports, Real Sports, Energie FC, Aziza, AS Police, AS Tonnerre et OFMAS (échoué au profit de l’AS Cotonou) qui peinent à faire leur entrée au sein de l’élite béninoise depuis trois saisons. Sauf changement de dernière minute, la Super Ligue Pro devrait démarrer à partir du weekend du 18-19 février 2023.

Le classement de la ligue pro

Classement Bénin Ligue Pro Zone A # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Buffles n v n n n 16 8 8 0 19 8 11 32 2 Damissa n n v d n 16 7 6 3 11 6 5 27 3 AS Takunnin v v v d v > 15 7 3 5 20 9 11 24 4 Cavaliers d n n n n > 15 5 8 2 16 10 6 23 5 Dynamo Unacob n n d n n 16 5 8 3 8 10 -2 23 6 Panthères d n v n n 16 3 8 5 10 9 1 17 7 Béké Bembèrèkè d n n n n 16 2 10 4 10 12 -2 16 8 Réal Sport n n d n n 16 1 9 6 3 11 -8 12 9 Dynamique Djougou d d n n n 16 1 4 11 6 28 -22 7

Classement Bénin Ligue Pro Zone B # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Loto Popo d v d v v > 15 10 2 3 20 7 13 32 2 ▲ Dadjè d d v n v 16 9 4 3 19 12 7 31 3 ▼ Dynamo Abomey v d n v v > 15 9 3 3 28 14 14 30 4 Bani Gansè v v v d d > 15 7 4 4 19 19 0 25 5 Hodio v v v d v > 15 6 5 4 18 8 10 23 6 Tonnerre d v d v v > 15 6 3 6 16 17 -1 21 7 Espoir Savalou v n v d n > 15 5 3 7 17 20 -3 18 8 Energie d d n d d 16 2 3 11 7 23 -16 9 9 Soleil d d d n d 16 0 3 13 12 36 -24 3

Classement Bénin Ligue Pro Zone C # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Coton Sport Ouidah n v n v n > 15 9 6 0 25 5 20 33 2 Requins v n v n v > 14 8 5 1 22 6 16 29 3 ASPAC n n n v n > 15 7 7 1 19 10 9 28 4 AS Cotonou n n n n v > 15 5 7 3 15 8 7 22 5 Eternel d n n d v > 15 5 4 6 15 14 1 19 6 UPI-ONM d d d d d > 15 4 1 10 11 28 -17 13 7 ▲ Adjidja d v n n n > 15 2 6 7 8 18 -10 12 8 ▼ Police d d n n d 16 3 3 10 12 29 -17 12 9 Sitatunga FC d d n v n > 14 2 5 7 7 16 -9 11

Les 16 équipes qualifiées pour la Super Ligue Pro