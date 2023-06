Bénin – Copargo: le bras de fer entre Ignace Ouorou et les conseillers communaux s’intensifie

Le maire de la Commune de Copargo, Ignace Ouorou est de plus en plus isolé. Après la décision du secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de lui retirer sa confiance, se sont désormais ses collègues conseillers qui se mettent dans la danse en dénonçant sa gestion.

La maire Ignace Ouorou est devenu indésirable à la tête du conseil communal de Copargo. Les conseillers communaux décrient de plus en plus sa gestion et exigent son départ ainsi que celui de ses deux adjoints de la direction du conseil communal.

Déjà le 18 Avril 2023, c’est Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) qui a décidé de lui retirer sa confiance. Le numéro 1 du parti FCBE lui reprochait d’avoir occasionné le départ de 08 conseillers communaux du parti cauris pour le parti union progressiste le renouveau du professeur Joseph Djogbénou.

Alors que les regards étaient tournés vers le préfet pour un éventuel vote de défiance contre le maire et contre ses deux adjoints, la crise s’intensifie au sein du conseil communal.

Dans une déclaration de presse, 09 conseillers communaux ont dénoncé ce qui se passe actuellement au conseil communal de Copargo. Dans leur déclaration, ils demandent l’implication du chef de l’Etat alléguant que le maire affirme qu’il est indéboulonnable car ayant des attaches bien solides aussi bien à la préfecture qu’au ministère en charge du développement local.

C’est d’ailleurs face à cette assurance affichée par le maire et l’indifférence de l’autorité de tutelle que les 8 conseillers communaux sollicitent l’implication du président de la République pour l’application des textes de la décentralisation. Lire ci-dessous l’intégralité de la déclaration de presse de ces conseillers.

La déclaration de presse