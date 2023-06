Bénin – Contrôle de l’action gouvernementale: 3 ministres étaient face aux députés

- Publicité-

Trois ministres du gouvernement étaient mercredi devant la représentation nationale pour répondre à diverses préoccupations émises par les députés de la neuvième législature.

Trois membres du gouvernement du président Patrice Talon étaient mercredi face aux députés de la neuvième législature. Il s’agit du ministre d’Etat chargé de l’économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadagni, du ministre de l’énergie Samou Adambi et du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Séidou

La première question d’actualité était relative à l’explosion de la caserne de Toffo qui s’est produite le lundi 1er mai 2023. A travers une question adressée au gouvernement, l’honorable Cécile AHOUMENOU voulait savoir le bilan en termes de dégâts à caractère civil, militaire et matériel de ce drame; le mécanisme de prise en charge des blessés et la réparation des dégâts matériels causés aux populations riveraines. Elle voulait également savoir le dispositif de prévention mis en place pour éviter pareil drame à l’avenir.

En réponse à la préoccupation de l’élue, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Alassane SEIDOU a fait savoir qu’à l’issue de ce malheureux événement, on dénombre dix (10) personnels du détachement de la Direction du Matériel des Armées brulés au 2ème degré et le décès d’une riveraine de 93 ans.

Les dix (10) blessés ont été conditionnés à l’hôpital de zone d’Allada puis évacués au Centre national hospitalier universitaire Hubert KOUTOUKOU MAGA (CNHU-HKM) de Cotonou.

A en croire l’autorité, on retient à la date d’aujourd’hui Cinq (05) survivants dont un (01) blessé soigné et guéri ; quatre (04) blessés graves toujours hospitalisés en France ; Cinq (05) décès (dont trois (03) survenus au CNHU-HKM en soins intensifs et de réanimation et deux (02) en France). Le dégât matériel enregistré est également important, a fait savoir le ministre.

La question de la fourniture électrique a été également à l’ordre du jour de cette session marquée par le contrôle de l’action gouvernementale. Le ministre Samou Adambi qui a répondu à l’invitation des élus du peuple a fait l’état des lieux de 2016 à aujourd’hui. En résumé, le ministre a expliqué aux députés que de 2016 à aujourd’hui, le Bénin a décuplé sa capacité énergétique et les coupures observées ces derniers jours sont des faits de personnes de mauvaise foi qui volent les câbles de la SBEE. Le ministre rassure des dispositions en cours pour juguler cette situation.

La troisième question d’actualité est posée par le député Idrissou Bio Gounou SINA OUNINGUI. Elle est relative à l’atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées au Nord du Bénin. L’élu du peuple voulait savoir entre autres: les mesures prises ou envisagées pour assister et soutenir les écoliers et les élèves des zones affectées en vue de garantir leur participation aux examens de fin d’année scolaire; les mesures prises ou envisagées en vue de garantir la continuité du service public de la santé dans les zones affectées ; les mesures prises ou envisagées en vue de garantir la qualité et le niveau de production agricole ainsi que la sécurisation de l’activité de production ; les dispositions envisagées pour la prise en charge des déplacés et des blessés.

A toutes ces préoccupations, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a porté à la connaissance des députés qu’il a été procédé dans les quatre (04) départements de la partie septentrionale par le MEMP du recensement des écoles et des centres d’examen situés en zones à risque d’insécurité.

La liste desdites écoles et centres d’examen, le nombre de salles de classe, l’effectif des élèves et l’effectif des candidats sont tous connus. Le MEMP en guise de test, a organisé deux (02) examens blancs dans les différents centres retenus. Les résultats du premier examen blanc sont analysés et des recommandations ont été faites pour l’organisation des activités de renforcement et de consolidation des acquis en faveur des candidats dans certaines disciplines.

Mieux, les directions départementales de la Police Républicaine ont fait appel à des agents de sécurité pour sécuriser les centres pendant la période de composition. Sur le plan sanitaire, plusieurs mesures sont mises en place pour le renforcement des capacités de coordination, de préparation et de réponse en santé, hygiène et nutrition dans les interventions humanitaires, a fait savoir l’autorité.

En dehors de ces deux ministres qui ont répondu à des questions d’actualité, le ministre d’etat chargé de l’économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadagni était également face aux députés mais dans le cadre du débat budgétaire 2024-2026.