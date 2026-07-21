Bénin : Conrad Gbaguidi pressenti au poste de Médiateur de la République

Le bureau de la nouvelle mandature du Conseil économique et social (CES) sera mis en place ce mercredi 22 juillet 2026. Selon plusieurs sources, le président sortant de l’institution, Conrad Gbaguidi, est pressenti pour occuper le poste de premier vice-président, une fonction qui lui permettrait également d’exercer les attributions de Médiateur de la République.

La mise en place du bureau de la nouvelle mandature du Conseil économique et social (CES), prévue ce mercredi 22 juillet 2026, pourrait marquer une nouvelle étape dans le parcours institutionnel de Conrad Gbaguidi. Le président sortant du CES est annoncé par plusieurs sources comme favori pour le poste de premier vice-président de l’institution.

Cette fonction revêt désormais une importance particulière depuis l’adoption de la loi n° 2026-13 modifiant la loi organique du Conseil économique et social. Le texte prévoit en effet que les missions du Médiateur de la République soient exercées par le premier vice-président du CES.

Si cette hypothèse se confirme, Conrad Gbaguidi deviendra de facto le nouveau Médiateur de la République, tout en occupant les fonctions de premier vice-président du Conseil économique et social. Cette réforme institutionnelle a été saluée par les députés lors de son examen à l’Assemblée nationale. Elle vise à intégrer les missions du Médiateur de la République au sein du CES, tout en maintenant l’administration de cette institution dans son organisation actuelle.

À la tête du Conseil économique et social depuis février 2025, Conrad Gbaguidi a conduit les premiers mois de fonctionnement de l’institution avant sa réorganisation. Son expérience et sa connaissance des dossiers du CES expliqueraient en partie les spéculations autour de sa future position au sein du nouveau bureau.

La composition officielle de l’équipe dirigeante du Conseil économique et social sera connue à l’issue de la séance de ce mercredi, au cours de laquelle les membres de la nouvelle mandature procéderont à l’élection du président et des autres responsables de l’institution.