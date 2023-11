Bénin : Congrès Eckankar régional de l’aventure de l’âme du 24 au 26 novembre 2023

- Publicité-

Eckankar Bénin a annoncé lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce jeudi 16 novembre 2023, la tenue du congrès ECK régional de l’aventure de l’âme qui se tiendra les 24, 25 et 26 novembre 2023 au palais de la Gratitude à Arconville-Zopah dans la commune d’Abomey-Calavi. L’objectif de cette conférence de presse présentée par Sabira Akplogan Ezin, représentante du chef spirituel d’Eckankar, Sri Klemp, est d’expliquer aux journalistes, les retombées de l’organisation d’un tel congrès.

« Les leçons spirituelles de la vie » seront à l’honneur les 24, 25 et 26 novembre 2023 au palais de la Gratitude de la Commune d’Abomey-Calavi dans le cadre de l’édition 2023 du Congrès Eckankar régional de l’aventure de l’âme. En prélude à cet événement majeur, Sabira Akplogan Ezin, représentante du chef spirituel d’Eckankar, Sri Klemp, a présenté le thème à la presse nationale ce jeudi en présence d’une délégation du clergé d’Eckankar-Bénin conduite par le RESA: l’aide spirituel ECK Régional pour le Bénin, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, Jean Cokou Tossa.

Selon ses explications, les leçons spirituelles découlent des réponses aux multiples interrogations de la vie. Il s’agit notamment, dit-elle, de questions telles que « Qui suis-je, quelle est ma raison d’être, pourquoi cela m’arrive-t-il, existe-t-il une raison à ce qui m’arrive, que faire pour mieux agir et vivre une vie harmonieuse, épanouie et heureuse ? »

Question de Journaliste: Est ce qu’on peut conserver sa religion et être membre de Eckankar ?

« Les enseignements d’Eckankar s’adressent à l’âme et à ses expériences. Eckankar signifie collaborateur de Dieu, c’est la voie de la liberté spirituelle. La liberté spirituelle passe par l’apprentissage de l’amour divin, à travers toutes les expériences de la vie quotidienne », a expliqué Sabira Akplogan Ezin. D’après ses assurances, les participants à ce congrès auront l’opportunité de savoir qui ils sont, c’est-à-dire une âme, pourquoi ils sont ici bas et la raison d’être des situations qu’ils vivent au quotidien.



Mieux, ils découvriront également les merveilles du HU (You) le nom sacré de Dieu et qui est le Mahanta et maître ECK Vivant, le guide spirituel d’Eckankar, et peuvent également faire l’expérience de la lumière et du son. Durant ces trois jours, les échanges entre participants permettront d’élargir le niveau de conscience de chacun et de voir la vie sous un autre jour.

Question des journalistes: Quelles sont les retombées pour les Béninois par rapport à ce congrès?

« Chers tous, vous êtes cordialement invités à découvrir les merveilles qui vous attendent à ce congrès les 24, 25 novembre 2023 de 13h à 16h30 puis de 18h à 20 heures et le dimanche 26 novembre 2023 de 8 heures à 11 heures au palais de la Gratitude à Arconville-Zopah dans la commune d’Abomey-Calavi », a lancé avec enthousiasme la conférencière Sabira Akplogan Ezin en prélude à ce grand évènement spirituel qui rassemble les membres d’Eckankar et les non-membres pendant trois jours autour du thème « Les leçons spirituelles de la vie ».

Question de Journaliste: Que comprendre du Karma ?

Il est à noter que le programme du Congrès Eckankar régional de l’aventure de l’âme 2023 est conçu pour que tout participant, adulte, jeune ou visiteur puisse trouver des outils spirituels pour mieux comprendre sa vie. Au menu, il y aura notamment les différentes causeries de la conférencière elle-même, ainsi que des ateliers et des tables rondes avec des thèmes inspirants et beaucoup d’autres activités.