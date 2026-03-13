Benin: conclusion des travaux de la Coordination nationale du parti LD

Le parti Les Démocrates (LD) a tenu ce vendredi sa première session ordinaire de la Coordination Nationale, reprenant les travaux suspendus le 6 mars dernier.

Le parti Les Démocrates (LD) a tenu ce vendredi sa première session ordinaire de la Coordination Nationale, reprenant les travaux suspendus le 6 mars dernier.

Cette rencontre, marquée par des décisions majeures, ouvre une nouvelle phase dans la vie du parti après les élections législatives de janvier 2026.

Deux points essentiels ont structuré les débats :

Publicité

Le rapport de la délégation envoyée à Tchaourou auprès de l’ancien président du parti, Yayi Boni.

Les conclusions du comité de réflexion sur les perspectives du LD dans le contexte post-électoral.

La Coordination Nationale a pris acte du maintien de la démission de Yayi Boni. Conformément aux dispositions internes, le premier vice-président Éric Houndété assurera l’intérim à la tête du parti.

Un Conseil National extraordinaire sera convoqué dans un délai de trois mois pour entériner la succession et définir une nouvelle direction.

Par ailleurs, les membres ont validé l’ouverture du parti aux candidats et formations politiques souhaitant engager des discussions. Dans ce cadre, une rencontre avec le parti FCBE a été programmée, sur instruction de la Coordination Nationale.

Publicité

Les conclusions de ces échanges seront présentées lors de la prochaine session du Conseil National, fixée au 21 mars 2026, où seront arrêtées les orientations politiques jugées nécessaires.

Avec le contenu du communiqué sanctionnant les travaux, Les Démocrates affichent leur volonté de maintenir l’unité et de tracer une voie claire pour l’avenir, dans un contexte politique en pleine recomposition.