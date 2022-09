Bénin: concertation entre Joseph Djogbénou et les membres de l’ex DEN du PRD

Le président du parti Union Progressiste le Renouveau est attendu ce mardi 6 Septembre 2022 au siège du parti au quartier Houinmè-Chateau à Porto Novo. L’ancien président de la cour constitutionnelle va échanger avec les anciens membres de la direction exécutive nationale du parti du renouveau démocratique.

A quelques mois des élections législatives du 08 janvier 2023, le bureau politique du parti union progressiste le renouveau multiplie les prises de contact aussi bien avec des leaders politiques d’autres formations politiques qu’avec des militants à la base.

Ce mardi 6 Septembre, le premier responsable du parti, le professeur Joseph Djogbénou a convoqué une rencontre d’échanges avec les anciens membres de la direction exécutive nationale du parti du renouveau démocratique. Cette rencontre qui va se tenir au siège du parti à Porto Novo sera consacrée aux stratégies de mobilisation des militants à la base en vue des législatives prochaines.

C’est la première réunion que tient le président du parti Union Progressiste le Renouveau, le professeur Joseph Djogbénou avec les ex ténors politiques du parti de Me Adrien Houngbédji depuis la création et l’installation du bureau politique de l’UP, le renouveau.

La rencontre d’échanges va certainement se poursuivre demain mercredi 07 Septembre avec les anciens responsables du parti Union Progressiste. L’objectif sera le même : la stratégie à déployer pour la mobilisation à la base des militants du parti.

Liste des membres de la DEN de l’UP, le renouveau

Présidium :

DJOGBENOU Fifamin Joseph – Président

CHABI TALATA ZIME Mariam – 1 ère Vice-Présidente

Vice-Présidente GBENONCHI Gérard – 2e Vice-Président

Membres :

ADJOVI Mathieu

AGONKAN Gildas

AGOUA Edmond

AHONOUKOUN Marcellin

AHOUANDJINOU Angelo

AHOUANMENOU Gratien Laurent

AHOUANVOEBLA Augustin

AIHUNHIN Amoussou Auguste

AKADIRI Falilou

AKÉ Natondé

AKOTÈGNON Raphaël

ALASSANE Abdoulaye

ALLADATIN Orden

ATROKPO Luc

BEHANZIN Irène

CHABI ADAM TARO Bintou

DOSSOU Louis

GANHOUTODE Gabriel

GNONLONFOUN Isidore

HOMEKY Oswald

HOUETCHENOU Christian

HOUINSA Godonou David

HOUNDONOUGBO ALIOZA Christelle

ISSA Salifou

KOUPAKI Pascal Irenée

MEDEGAN Sèdami

N’OUEMOU Domitien

NOUATIN Fortunet

OROU SE Yacoubou

SEHOUETO Lazare

SESSINOU Lucie

SINA OUNINGUI Bio GounouIdrissou

SOSSA Luc

TAMOU Bio Sarako

TOZO Rigobert

VLAVONOU Louis

YANKOTY Charlemagne

YEHOUETOME Boniface

YEMPABOU Jacques