Bénin: compte-rendu du Conseil des ministres du 03 août 2022

Le gouvernement s’est réuni ce mercredi 03 août 2022 en session ordinaire du Conseil des ministres. La séance a été présidée par le président de la République. Retrouvez ci-dessous l’intégralité des décisions prises.

I- MESURES NORMATIVES.

Catégorisation des marchés de vente et création de l’Agence chargée de leur gestion.

La mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin implique une catégorisation des marchés de vente. Le présent décret pris à cet effet distingue ceux de niveau national, construits par l’Etat au titre de son patrimoine immobilier, ceux régionaux, réalisés soit dans le cadre d’une intercommunalité, soit par l’Etat ou avec son appui pour le compte du patrimoine immobilier d’une commune, mais ayant vocation à rayonner sur les communes limitrophes puis ceux communaux, construits soit sur fonds propres par une commune, soit avec l’appui de ses partenaires ou avec celui de l’Etat.

Par ailleurs, au soutien de son programme de construction de 35 marchés modernes urbains et régionaux, il a été élaboré un cadre de gouvernance pour en assurer la gestion efficace, en concertation avec les communes d’implantation.

Conformément au schéma retenu, les marchés à caractère national seront transférés à la Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat, ceux urbains et communaux des villes à statut particulier confiés à des sociétés de patrimoine à créer par les communes concernées ; tandis que les autres marchés resteront dans le patrimoine des collectivités territoriales.

Toutefois, la gestion de l’ensemble des marchés relève de l’Agence nationale de Gestion des Marchés dont les statuts ont été adoptés.

Celle-ci est notamment chargée de :

la gestion et le développement des marchés dont elle a la charge ;

l’assistance à l’exploitation durable des marchés et équipements marchands suivant les normes établies en la matière, en concertation, le cas échéant, avec les communes d’implantation desdites infrastructures ;

la gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l’organisation des différents secteurs, l’attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l’entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets ;

la sélection des opérateurs chargés de gérer les marchés et la gestion des mandats de délégation.

Dans la même rubrique des mesures normatives, ont été par ailleurs adoptés, les décrets relatifs à :

la réglementation de l’électrification hors réseau en République du Bénin ;

l’approbation des statuts de l’Agence pénitentiaire du Bénin et la nomination des membres de son Conseil d’administration.

II- COMMUNICATIONS.

II-1. Approbation du plan stratégique 2022-2026 du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Ce plan s’inscrit dans la logique du Programme d’Action du Gouvernement. Il est porté par la vision que ce ministère : « en 2026, est une plateforme intégrée d’offre et de facilitation des services de protection sociale et d’inclusion financière, adaptées aux besoins des couches vulnérables de la population béninoise ».

Il vise notamment à promouvoir les systèmes de protection sociale, les valeurs familiales, l’égalité et l’équité entre sexes, l’autonomisation économique des femmes de même que l’accès des couches économiquement faibles aux services financiers appropriés.

Sa mise en œuvre nécessitera des ressources à hauteur de 495.524.021.000 FCFA sur la période de référence et fera l’objet d’un suivi-évaluation axé sur un dispositif renforcé et participatif.

Une table-ronde sera organisée à cet effet sous l’égide du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance afin de mobiliser tous les acteurs concernés.

II-2. Déploiement de nouveaux aspirants au métier d’enseignant, renforcement de capacités de ceux titulaires du BAC ainsi que des enseignants nouvellement promus directeurs d’écoles primaires publiques, au titre de la rentrée scolaire 2022-2023.

En vue du déroulement optimal de la prochaine année scolaire, le Gouvernement a acté le déploiement de nouveaux aspirants pour pouvoir tenir compte des besoins qui s’expriment.

Au nombre de ceux-ci, 2266 sont titulaires de diplômes professionnels. Les 2139 autres sont titulaires du baccalauréat et bénéficieront au même titre que les enseignants promus directeurs d’école, avant leur prise de service, du renforcement de capacités qui leur permettra d’être à même de remplir efficacement leur mission.

II-3. Acquisition de deux aéronefs neufs par l’Etat béninois.

A ce jour, notre pays ne dispose pas d’aéronefs civils pour faire face aux situations d’urgence d’ordre sanitaire, médicale ou logistique. C’est pour y remédier que le Conseil a marqué son accord pour l’acquisition de deux appareils neufs de type TWIN OTTER séries 400.

Il s’agit d’aéronefs court courrier qui s’adaptent bien aux nécessités d’assurer une liaison domestique que sous-régionale.

En plus des garanties de sécurité qu’offre le fabricant canadien, leurs spécificités permettront de répondre efficacement aux différentes sollicitations de personnalisation, de tropicalisation et d’optimisation des appareils sur demande des utilisateurs.

II-4. Mise en place de pôles d’excellence en ophtalmologie, en cardiologie interventionnelle et en réadaptation cardiaque.

Les cas de pathologies ophtalmologiques et cardiologiques figurent parmi les principales causes des évacuations sanitaires vers l’étranger.

Dans la perspective de leur prise en charge adéquate sur le territoire national, en attendant l’achèvement des travaux de l’hôpital de référence d’Abomey-Calavi, mais aussi en vue de disposer localement de ressources humaines éprouvées pour une offre de soins de haute qualité, le Conseil a autorisé la mise en place de partenariats à ces fins.

Ils favoriseront l’intégration des équipements modernes d’imagerie et de laser autant que la télémédecine dans les prestations. Les partenaires retenus, l’Hôpital Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild et Heart Consultants/Kofra MS, accompagneront le ministère de la Santé pour la définition de stratégies cohérentes d’équipement correspondant aux besoins identifiés à travers le choix du matériel et son installation, son utilisation et sa maintenance, la mise en place d’un dispositif de télémédecine de même que pour le renforcement des compétences des ressources humaines.

II-5. Compte rendu de la négociation et de la signature du protocole de résiliation conventionnelle des contrats de concession Bénirail et autres accords portant sur la ligne ferroviaire Bénin-Niger.

En raison des difficultés majeures ayant entravé la mise en œuvre desdits contrats et accords, les deux Etats, le Bénin et le Niger, ont entrepris des discussions avec le partenaire, le groupe Bolloré, en vue de conclure un protocole de résiliation conventionnelle.

Les négociations ont abouti à la signature dudit protocole le 22 juillet 2022 à Niamey, à la satisfaction de toutes les parties. Il prévoit notamment la mise en œuvre, par le groupe Bolloré, d’un plan social au profit des 395 employés au Bénin, sur la base de la dernière année de salaire brut dans le respect des textes en vigueur.

II-6. Compte rendu du suivi de la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail dans l’Administration publique, du 1er janvier au 30 septembre 2021.

Les grandes conclusions du rapport qui en est issu font apparaître que la mesure de réorganisation des horaires de travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a généré des améliorations dans le comportement des agents de l’Etat.

Ainsi, il ressort de l’exploitation des données transmises par les ministères qu’en ce qui concerne le retard les matins à 8h, le taux est de 9,05% contre 1,47% les après-midis à 14h et de 5,98% les matins contre 2% les après-midis au niveau des institutions de la République.

S’agissant des absences, les données révèlent des taux de 1,93% les matins et 1,21% les après-midis dans les ministères, contre respectivement 2,37% et 2,02% au niveau des institutions de la République.

Ces taux qui méritent d’être améliorés encore, consacrent toutefois une nette avancée puisque, comparés aux années antérieures, 35% des agents étaient en retard à leurs postes en 2007 et 67,39% en 2012.

Le Conseil a prescrit que les contrôles hiérarchiques de présence se poursuivent aux moyens d’équipements biométriques dont la généralisation se fera progressivement à tous les niveaux.

III- RENCONTRES ET MANIFESTATIONS INTERNATIONALES.

Sous cette rubrique, ont été autorisées la participation du Bénin :

aux séances de négociations du compact régional avec le Millennium Challenge Corporation, du 8 au 12 août 2022 à Washington DC aux Etats-Unis d’Amérique ;

à la conférence annuelle du Conseil international des archives (CIA) du 19 au 23 septembre 2022 à Rome, en Italie.

IV- MESURES INDIVIDUELLES.

Les nominations suivantes ont été prononcées :

Au ministère de la Justice et de la Législation

Après avis du Conseil supérieur de la Magistrature

A la Chancellerie

Conseiller technique à la Formation continue : Monsieur Camille Aristide FADE

Monsieur Camille Aristide FADE Secrétariat général du ministère : Messieurs Laziwolé Aladé Abdou Karimi ADEOTI Ayinla Muhamed Akim ABDOULATIF

Messieurs Directeur de la Législation et de la Codification : Madame Edibayo DASSOUNDO

Madame Edibayo DASSOUNDO Directeur de la Protection juridique et judiciaire de l’Enfance : Monsieur Mèdessè Gildas Arnaud TOFFOUN

Monsieur Mèdessè Gildas Arnaud TOFFOUN Direction des Affaires pénales et des Grâces : Monsieur Ahouzounvè Alphonse AMOUSSOU Madame Gbessossou Sessi Ericka Marie-Aimée SIMGBE

Direction des Droits de l’Homme et de l’Enfance Monsieur Eric-Marcel AHEHEHINNOU



Dans les juridictions

A la Cour d’appel de Cotonou

Conseillers : Madame et Messieurs Edith Ghislaine Sèlomè ZODEHOUGAN BATCHO Appolinaire DASSI Wilfrid Igor GUEDEGBE

Madame et Messieurs

A la Cour d’appel d’Abomey

Conseillers : Messieurs Blaise Gilbert Isaac KISSEZOUNON Hervé Marcel ALLAVO Mahule Lucien ABALLO

Messieurs

A la Cour d’appel de Parakou

Conseiller : Monsieur Adjima KALIFA DJIMILA

A la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme (CRIET)

Président de la Chambre de répression des infractions à raison du sexe des personnes : Madame Sêmédé Chrystelle Cédrine ADONON

Au tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou

Juge du 2ème cabinet d’instruction : Madame Islamiath Alakè Konirêgni MOUSTAPHA

Madame Islamiath Alakè Konirêgni MOUSTAPHA Juge du 3ème cabinet d’instruction : Monsieur Assogba Mathieu KAKPO

Monsieur Assogba Mathieu KAKPO Juge du 4ème cabinet d’instruction : Monsieur Mohamed Saliou OBONOU

Monsieur Mohamed Saliou OBONOU Juge des mineurs : Monsieur Sègbédji Constantin Nicodème VIGAN

Monsieur Sègbédji Constantin Nicodème VIGAN Juges au tribunal : Madame et messieurs Sènamè Geneviève SOHOU Goumbadé Appolinaire G. HOUNKANNOU

Madame et messieurs 1er substitut du procureur de la République : Madame Gratias Gwladys GNACADJA HOUESSOU

Madame Gratias Gwladys GNACADJA HOUESSOU 2ème substitut du procureur de la République : Monsieur Francis Enagnon BODJRENOU

Monsieur Francis Enagnon BODJRENOU 3ème substitut du procureur de la République : Monsieur Lié Norbert DADJO

Au tribunal de première instance de 1ère classe de Porto-Novo

Président : Monsieur Sosthène Paul Armand AGBOWAÏ

Monsieur Sosthène Paul Armand AGBOWAÏ Juge du 2ème cabinet d’instruction : Monsieur Aboudou Razack BELLO

Monsieur Aboudou Razack BELLO Juge du 3ème cabinet d’instruction : Monsieur Marius HOUNDJI

Monsieur Marius HOUNDJI Juge au tribunal : Monsieur Winnock Gildas Martial Dénis Kpêdétin GOUNDETE

Monsieur Winnock Gildas Martial Dénis Kpêdétin GOUNDETE 1er substitut du procureur de la République : Madame Edwige Fifamè AKLOU TANGNI

Madame Edwige Fifamè AKLOU TANGNI 2ème substitut du procureur de la République : Monsieur Sossa Alain David AMOUSSOU

Au tribunal de première instance de 1ère classe de Parakou

Siège Juge du 1er cabinet d’instruction : Monsieur Alou BANI DEMON Juge du 2ème cabinet d’instruction et juge des mineurs : Madame Bignon Séko Félicité SEKO N’GOYE épouse MEHISSOU Juge du 3ème cabinet d’instruction : Monsieur Jaurès Neil Sèna ZINFLOU Juges au tribunal : Mesdames et messieurs Audrey Florencia TCHOGNINOU Cica Houéfa Irène Martine CODO Sovidé GAHOU Sètondji Pierre CODJIA Djohodo Gbènanto Mikonou GNANSOUNOU 3ème substitut du procureur de la République : Monsieur Willis Jules DOHOU



Au tribunal de première instance de 2ème classe d’Abomey-Calavi

Juge du 1er cabinet d’instruction : Madame Augustine Blanche ADONON

Madame Augustine Blanche ADONON Juge du 2ème cabinet d’instruction : Madame Bénédicte Stella Dolorès TAKOLODJOU

Madame Bénédicte Stella Dolorès TAKOLODJOU Juge du 3ème cabinet d’instruction : Madame Zinsou Chivane AFAVI

Madame Zinsou Chivane AFAVI Juges au tribunal : Messieurs Affognon Thierry AHOVE Lionel Martial Mahougnon DJIVOH Raoul TCHIAKPE

Messieurs 1er substitut du procureur de la République : Monsieur Idossou Ivignon Rodrigue SEDONOUGBO

Monsieur Idossou Ivignon Rodrigue SEDONOUGBO 3ème substitut : Monsieur Eude Jésoutonden HOUNGBEDJI

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Ouidah

Juge d’instruction et juge des mineurs : Madame Christèle Nelly Ibilohounkè ASSOGBA

Au tribunal de première instance de 2ème classe d’Allada

Président : Monsieur Gabriel Taurin Akiola Alabi AFFOGNON

Monsieur Gabriel Taurin Akiola Alabi AFFOGNON Juge d’instruction et juge des mineurs : Monsieur Salim Oussène Sanka DANKORO

Monsieur Salim Oussène Sanka DANKORO Substitut du procureur de la République : Madame Sènamè Flora Hermione GNIMAGNON

Au tribunal de première instance de 2ème classe d’Abomey

Juge au tribunal : Madame Marie Mathilde Vinassé MEKPOH épouse SOUKPO

Madame Marie Mathilde Vinassé MEKPOH épouse SOUKPO Procureur de la République : Monsieur Sourou Noël HOUNGBO

Monsieur Sourou Noël HOUNGBO 1er substitut : Monsieur Rodrigue Songe Ayobami Adéoyé AFFOGNON

Monsieur Rodrigue Songe Ayobami Adéoyé AFFOGNON 2ème substitut : Madame Elsa Candide Mondukpè KOKOSSOU

Madame Elsa Candide Mondukpè KOKOSSOU 3ème substitut : Monsieur Rogatien Amos Zinsou WOWIGNANNON

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Lokossa

Juge du 1er cabinet d’instruction et juge des mineurs : Monsieur Coffi Paul BIWINTON

Monsieur Coffi Paul BIWINTON Juge du 2ème cabinet d’instruction : Madame Claudia Désirée Mahugnon GOUHOUEDE

Au tribunal de première instance de 2ème classe d’Aplahoué

Président : Monsieur Ignace ADIGBLI

Monsieur Ignace ADIGBLI Procureur de la République : Monsieur Eric Edjrossè FIDEMATIN

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Natitingou

Juge du 1er cabinet et juge des mineurs : Madame Christine Ayaba AKOHOUHOUE

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Djougou

Président : Monsieur Adandé Olatundé Henri Joël OUESSOU

Monsieur Adandé Olatundé Henri Joël OUESSOU Juge d’instruction et juge des mineurs : Monsieur Houénagnon Bamikolé MONTCHO

Monsieur Houénagnon Bamikolé MONTCHO Procureur de la République : Monsieur Hotègni Sèmèvo Médard GANDONOU

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Kandi

Juge du 1er cabinet d’instruction et juge des mineurs : Monsieur Sèmiou ASSIRI

Monsieur Sèmiou ASSIRI Juge du 2ème cabinet d’instruction : Monsieur Moboladji Mouazim CHITOU

Au ministère de la Santé

Secrétaire général adjoint du ministère : Madame Agnès Philomène VISSOH AYADJI

Madame Agnès Philomène VISSOH AYADJI Directeurs départementaux de la Santé pour les départements suivants : Atacora : Monsieur Jules Doumitou MOUTOUAMA Littoral : Madame Josiane Carolle Fifamè Folayimi AZE Borgou : Monsieur Virgile Olivier HOUNKPE Donga : Monsieur Emmanuel OBOLLI JOB Plateau : Monsieur Sovi Fréjus Faustin GOUDJO



Au ministère de l’Eau et des Mines

Conseiller technique à l’Eau : Monsieur Philippe ADJOMAGNI

Monsieur Philippe ADJOMAGNI Secrétaire général du ministère : Monsieur Basile ADJO KANON

Monsieur Basile ADJO KANON Secrétaire général adjoint du ministère : Monsieur Anassi DAMBARO

Monsieur Anassi DAMBARO Directeur général des Mines : Madame Blandine AFOUDA-YAÏ

Madame Blandine AFOUDA-YAÏ Directeurs départementaux de l’Eau et des Mines ainsi qu’il suit : Alibori : Monsieur Roufaï BAKARI DJIBRIL Atacora : Monsieur Yédé Victor YOXI Atlantique : Madame Harence Floriane Yèyinou FAGNIBO Borgou : Monsieur Roger Masso SOROGOU Collines : Monsieur Aballo Samuel TOBOU Couffo : Madame Félicienne Kanfoui C. DJOSSOU Donga : Monsieur Kamarou Dine Moukaïla MOUSSA ALASSOLE Mono : Monsieur Adjiha Edid AMOUZOUVI Ouémé : Madame Bénédicta Herbert M. A. HOUNGBEDJI Plateau : Monsieur Adolphe Mondjanagni DEGNIDE Zou : Monsieur Léonard C. Corneille ONI.



Fait à Cotonou, le 3 août 2022,

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Edouard OUIN-OURO.