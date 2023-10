Bénin – Commune de Zogbodomey: les conseillers boycottent la session ordinaire

- Publicité-

Les conseillers communaux de la Commune de Zogbodomey ne sont pas en phase avec le maire sur sa compréhension des textes de la décentralisation. Ils ont boycotté la 4è session ordinaire convoquée par le maire pour violation de procédure.

Les conseillers communaux de Zogbodomey ont boycotté la 4è session ordinaire convoquée par le maire David Zinsou Towèdjè pour le mardi 24 et le mercredi 25 Octobre. Au motif de ce rejet, le non respect des textes de la décentralisation dans les procédures de convocation des sessions ordinaires budgétaires.

Les conseillers frondeurs reprochent au maire et au secrétaire exécutif de ne leur avoir pas communiqué plus tôt le document du plan de travail annuel (PTA) et c’est seulement dans la salle que les élus sont informés du contenu du document. Cette procédure à les croire ne leur permet pas d’apporter des amendements judicieux.

Pour eux, ces documents devraient être accompagnés de l’invitation et étudiés lors d’une session d’imprégnation avant la tenue de la session ordinaire. La violation de cette procédure, se désolent-ils ne leur permet pas de faire les débats qu’il faut autour du document.

C’est fort de tout ceci que les conseillers communaux de Zogbodomey ont œuvré au report de la session question pour eux d’étudier dans le fonds les documents mis à leur disposition. Après le report suite au boycott, la nouvelle date pour tenir la session n’est pas encore connue.