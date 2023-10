Bénin: colère de Nicéphore Soglo après la démolition du « musée de la corruption »

- Publicité-

L’ancien président Nicéphore Soglo a réagi à la démolition du siège inachevé de l’Assemblée nationale à l’entrée de la ville de Porto Novo. L’ancien chef d’État s’est indigné de la disparition de la preuve de la corruption, alors qu’aucune sanction n’est encore tombée.

L’ancien président Nicéphore Soglo est en colère contre le gouvernement du président Patrice Talon qui a ordonné la démolition du siège inachevé de l’Assemblée nationale situé à l’entrée de la capitale. Selon l’événement précis, Soglo père est en colère contre cette décision du gouvernement en raison de l’absence de sanctions à l’encontre des personnes impliquées dans ce scandale financier qui a fait partir en fumée 22 milliards du contribuable.

Le vice-président du Forum des anciens chefs d’État et de gouvernement exige des sanctions à l’encontre de toutes les personnes impliquées dans le scandale financier baptisé le musée de la corruption.

Pour rappel, le nouveau siège de l’Assemblée nationale a été initié en 2002 pour un montant prévisionnel de 18,5 milliards. Sa construction a débuté en novembre 2008 pour un délai contractuel de deux ans. Malheureusement, le projet n’est pas allé jusqu’au bout car il a été suspendu pendant 43 mois.

Ce que révèle l’audit diligenté sur le projet

Un été diligenté pour apprécier le déroulement de ce scandale financier. Il ressort de cet audit, conduit par le cabinet UCL, que le taux d’exécution physique de 45% est en déphasage avec le taux financier qui est de 57%. Pire encore, il faudrait débourser près de 22 milliards de francs supplémentaires pour finaliser le projet qui a déjà englouti le même montant. Ceci porterait à plus de 45 milliards de francs CFA le coût total du projet.

Le ministre du Cadre de vie, Didier Tonato, devant la représentation nationale bénéficiaire du projet, prévient que le déboursement du reste des montants ne garantit pas la fiabilité et la durabilité de l‘ouvrage.

L’audit technique, qui a été réalisé en novembre 2017 et dont les conclusions sont sorties en mars 2018, révèle des dysfonctionnements au niveau de la qualité et de la conception de l’infrastructure. Il est à noter, par exemple, l’absence d’études approfondies du sol et le défaut de permis de construire.

De même, « l’immixtion du gouvernement d’alors pour pallier la défaillance du maître d’ouvrage délégué Sehrau SA a rendu le projet non productif », avait déploré le ministre.