Bénin: Clotaire Olohidé prend les commandes de la direction des recours du médiateur de la République

La direction des recours de l’institution « Le Médiateur de la République » a un nouveau patron. Le juriste Clotaire Olohidé a pris officiellement les commandes de cette direction. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce Jeudi 14 avril 2022.

La salle de conférence du Médiateur de la République à Porto-Novo a abrité ce jeudi 14 Avril 2014 une cérémonie de passation de charge au niveau de la Direction des Recours. Le juriste Clotaire Olohidé a été officiellement investi dans ses fonctions de Directeur des Recours. Il remplace ainsi à cette fonction, Bienvenu Padonou. La cérémonie s’est déroulée sous la houlette du directeur de cabinet représentant le médiateur de la République, Pascal Essou et en présence du personnel de l’institution.

Nommé par décision N° 0234MR/DC/SG/DAF/SRH/SA du 13 Avril 2022, pris par le médiateur de la République, Clotaire Abimbola Olidé, expert en Management des Élections a pris les commandes de cette direction le lendemain de sa nomination.

Dans son discours de passation de charge, le directeur des recours sortant, Bienvenu Padonou a fait le point des chantiers abattus durant le temps passé à la tête de cette direction dont il a pris les rênes le 1er Octobre 2014. Il a également remercié le personnel qui l’a accompagné durant les 7 ans qu’il a passé à la direction des recours.

A croire Bienvenu Padonou, le travail fondamental qui a été fait pendant cette période est le traitement des réclamations car, l’attribution principale du Médiateur est de recevoir et de traiter les diverses réclamations que formulent les citoyens à l’encontre des administrations centrales, des collectivités territoriales, ainsi que les entreprises publiques et sociétés d’Etat. Et pour y arriver, c’est la direction des Recours qui assiste le Médiateur dans cette fonction essentielle. Remerciant le médiateur qui a placé sa confiance en lui, Clotaire Olohidé affirme mesurer l’ampleur de la tâche qui l’attend dans cette direction essentielle de l’institution.

« Je mesure l’ampleur du défi et de la tâche qu’il vient de me confier. J’ai écouté avec attention le Directeur sortant et je prend la mesure de la tâche qui m’attend. Et c’est en cela que réside le défi. Je voudrais compter sur la disponibilité et la collaboration constante de tout le personnel pour que le défi soit relevé au grand bonheur des citoyens. C’est ensemble que nous allons faire le travail. Et je voudrais compter sur vous », a -t-il indiqué.

Tout en décernant un satisfécit au directeur sortant, le représentant du médiateur de la République a invité le directeur des recours entrant à faire mieux que son prédécesseur pour des résultats plus probant pour le bien de tous ceux qui ont recours à l’institution.

