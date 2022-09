Bénin – Classes Culturelles 2022-2023: liste complète des encadreurs retenus

Tout est fin prêt pour les classes culturelles au cours de l’année scolaire et académique 2022-2023. La liste complète des encadreurs retenus par le ministère du tourisme, de la culture et des arts est déjà disponible.

Les encadreurs définitivement retenus pour les classes culturelles au cours de l’année scolaire 2022-2023 seront formés au cours du mois d’Octobre 2022. Leur liste est rendu disponible par le ministère du tourisme, de la culture et des arts. Les disciplines retenues sont la danse, les arts plastiques, le théâtre, la percussion, la batterie, la musique guitare la musique piano…

Selon un communiqué du ministère du tourisme, de la culture et des arts , les postulants déclarés admissibles mais ne figurant pas sur la liste retenue pourront être appelés. Par ailleurs, il existe une liste d’attente, selon le communiqué du ministre. La liste complète des personnes retenues peut être consultée sur le site web www.classesculturelles.bj. et en cochant sa discipline à savoir danse, arts plastiques, théâtre, percussion, batterie, musique guitare, musique piano etc :

Faut-il le rappeler? C’est au cours du conseil des ministres en sa session du mercredi 08 Juin dernier, que le gouvernement du président Patrice Talon a donné son accord pour l’opérationnalisation de la classe culturelle.

L’autorisation du gouvernement est intervenue suite aux études et actions qui ont été conduites dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme. En guise d’actions, on peut retenir la validation du curricula de formation, l’acquisition des matériels et équipement d’apprentissage et les critères de recrutements des encadreurs à déployer dans les 77 Communes du pays.

Pour rappel, le programme classe culturelle a été institué par décret N° 2018-375 du 22 Août 2018 pour corriger les insuffisances dont souffre le sous secteur des arts et de la culture notamment la faible qualité professionnelle des œuvres artistiques et culturelles.