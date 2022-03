Bénin: « Chaque parti politique a son tempérament… », Soumanou Toléba sur le mutisme de la FCDB

A moins d’un an des élections législatives, les partis politiques toutes tendances confondues s’activent pour être de la compétition et envoyer des députés à l’assemblée nationale. Le parti force cauri pour le développement du Bénin (FCDB) de l’ancien ministre de la culture, Soumanou Toléba n’entend pas être du reste. Son parti politique qui s’inscrit dans une opposition apaisée sort de son mutisme et entend travailler pour rajeunir le parlement.

Le parti force cauri pour le développement du Bénin, du ministre Soumanou Toléba entend contribuer à l’édification de la Nation. Le parti n’entend donc pas rater le rendez-vous de la neuvième législature. Selon son président, Dr Soumanou Toléba, le parti FCDB va au parlement pour le rajeunir « pour permettre qu’il y ait d’autres sons de cloche, pour éviter que la mouvance présidentielle ne forme à elle seule l’assemblée nationale ».

Pourtant de sa position d’opposition modérée, le parti de Soumanou Toléba ne s’est véritablement jamais affiché dans le débat public pour donner sa position sur les sujets brûlants de la République. Sur la question, l’ancien directeur de la SOBEMAP n’a pas fait dans la langue de bois. Selon lui, tous les partis politiques de l’opposition n’ont pas les mêmes approches.

« Chaque parti a son tempérament. Nous faisons des propositions dans des cadres indiqués et nous avons des retours qui sont encourageants« , affirme Soumanou Toléba comme pour dire que l’opposition n’est pas fait n’est pas fait pour toujours critiquer.

Pour en convaincre les béninois, le président du parti force cauri pour le développement du Bénin (FCDB), Soumanou Toléba, partage ce que sa formation politique a fait comme démarche quand le Nigéria a fermé certaines de ses frontières avec le Bénin. « Nous sommes parmi les rares partis d’opposition, indique-t-il, qui ont produit tout un document au gouvernement », pour la gestion de cette crise entre les deux pays frères. « Notre tempérament », précise Soumanou Toléba ne consiste pas à faire des sorties intempestives avec beaucoup de bruits ».

Le calendrier des législatives de 2023…

Après deux tentatives infructueuses, le parti force cauri pour le développement du Bénin espère participer pour la toute première fois à une compétition électorale depuis sa création. Le parti affûte donc ses armes pour participer à cette compétition dont la date a été récemment fixée par la cour constitutionnelle.

En effet, à travers une décision DCC 22-065 du 24 février 2022, la Cour Constitutionnelle a fait savoir que la date des élections législatives devant permettre d’élire les députés de la 9ème législature de l’Assemblée nationale est prévue pour le 08 janvier 2023.

Dans la même décision, les juges constitutionnels ont fixé la date du 12 Février pour l’installation des députés pour le compte de la huitième législature qui va aboutir aux élections générales et au couplage des élections.