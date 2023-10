Bénin-CENA: explications du mode d’organisation des élections et leur transparence

Après les acteurs de la société civile, les responsables de la CENA ont éclairé la lanterne des professionnels des médias sur le fonctionnement de l’organe en charge de l’organisation des élections en République du Bénin.

Dans le cadre de la première édition de ses journées porte ouverte, la CENA a accueilli mercredi, une vingtaine de journalistes. L’objectif est de faire comprendre le fonctionnement de l’institution et le mode d’organisation des élections.

“Pendant ces journées portes ouvertes, nous avons l’opportunité de vous montrer comment fonctionne la Cena, comment nous préparons et organisons les élections, et comment nous garantissons leur transparence et leur équité.”, a confié le président de l’institution, l’ancien ministre Sacca Lafia.

Les présentations ont eu lieu au niveau des 5 stands installés pour la circonstance à savoir: logistique électorale, la planification électorale, la communication, le recrutement et la formation électorale, le contentieux électoral et la gestion des résultats.

Ces journées portes ouvertes visent à mieux faire connaître l’institution mais surtout révélé au public comment elle fonctionne dans le cadre de la tenue des élections et comment elle garantit la transparence de par son fonctionnement.

Pour Sacca Lafia, il s’agit de changer la perception que le commun des béninois ont du fonctionnement de la Commission électorale nationale autonome en matière de choix de leurs élus.