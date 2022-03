Bénin – CENA: Boukary Soulé Adam officiellement installé dans ses fonctions de DGE

Retenu il y a quelques jours à l’issue de l’appel à candidature pour diriger la nouvelle structure chargée de l’organisation pratique des élections au Bénin, Boucary Abou Soulé Adam, a été officiellement installé ce mardi 08 Mars 2021 dans ses fonctions de Directeur général des élections (DGE).

Désigné à la fonction de directeur général des élections, Boucary Abou Soulé Adam a été officiellement investi dans ses fonctions ce mardi 08 Mars 2022 au siège de la commission électorale autonome (CENA) à Cotonou.

Le directeur général des élections devra donc s’atteler avec ses pairs à l’organisation à bonne date des législatives de 2023 qui auront lieu en Janvier de la même année. Après son installation, Monsieur Boucary Abou Soulé Adam a affirmé être prêt pour s’engager à relever le défi que constituent la mise en place et l’opérationnalisation des structures de la direction générale des élections.

Le parcours du DGE…

Expert senior des questions électorales, expert senior en développement des institutions législatives et spécialiste du contrôle des finances publiques et de l’élaboration de lois, Boucary Abou Soulé Adam a débuté son parcours scolaire à l’école catholique des garçons de Nikki où il a décroché son Certificat d’Etudes Primaires (Cep) en 1969. Il va ensuite rejoindre le Lycée Mixte Mathieu Bouké où il avait été classé. Il sort de là en 1976 avec Baccalauréat série B. Les portes de l’Université Nationale du Bénin (Unb) venaient ainsi de s’ouvrir à Boucary Abou Soulé Adam. Son passage dans ce haut lieu du savoir a été sanctionné par un diplôme d’Etudes techniques supérieures, option finances avec la mention « Très bien » au Collège Polytechnique Universitaire (Cpu) et une maîtrise en droit, option administration générale à la Flash de l’Unb en 1983.

En 1990, il devient spécialiste en gestion de l’ajustement structurel et prévision économique grâce au diplôme de spécialité décroché à l’institut international d’administration publique. Monsieur Boucary Abou Soulé Adam a été appelé au service de son pays très tôt. Déjà en 1982, il a intégré le cabinet du président de la République d’alors.

L’actuel Directeur général des élections, a été intendant au Palais de la présidence, conseiller technique à l’économie du président de la République, assistant du directeur général des affaires économiques et membre du Groupe d’analyse de la conjoncture et de la collecte des données. Boucary Abou Soulé Adam a également dirigé la direction régionale Zone Nord de la Sonapra avant d’être Directeur Général (Dg) par intérim de cette structure étatique.

Boucary Abou Soulé Adam avait été désigné en mai 2021 pour siéger au sein du Conseil électoral en tant que représentant de la minorité (Bloc Républicain) au parlement, mais il a démissionné quelque temps après. Il retourne dans les locaux de l’institution électorale, mais cette fois ci avec une nouvelle casquette.

Rôle et missions de la DGE…

La direction générale des élections est une nouvelle composante de la CENA nouvelle génération. Elle est l’organe technique et opérationnel de l’institution. La Dge est placée sous la supervision du Conseil électoral et est chargée de la gestion de l’administration. Le directeur général des élections est l’ordonnateur du budget de la Cena. Il est recruté par appel à candidatures tout comme tous les autres membres du personnel à savoir les directeurs techniques et la personne responsable des marchés publics. Ces recrutements sont assurés par le Conseil électoral en collaboration avec le Ministère en charge de la Fonction publique.

Placée sous la supervision du Conseil électoral, la Dge, est chargée de la gestion de l’administration de la Cena. Plus spécifiquement, elle assiste le Conseil électoral dans l’accomplissement de sa mission. La Dge assure la préparation et l’organisation des opérations électorales et référendaires. Elle élabore des projets de documents, d’actes et de procédures destinés à, d’une part, assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et d’autre part, garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats, le libre exercice de leur droit.

La Dge a aussi l’obligation de remettre dans les délais impartis, les spécimens de bulletins de vote aux candidats ou aux partis politiques prenant part aux scrutins, en vue des campagnes électorales ou référendaires. Elle est par ailleurs chargée de la formation des agents électoraux ; la vulgarisation du code et des textes électoraux ; l’acquisition et le déploiement du matériel électoral ; la répartition du matériel électoral dans les centres de vote et la réception et la transmission au Conseil électoral des dossiers de candidatures.

La Dge assure la réception et la transmission au Conseil électoral des demandes de participation à la campagne référendaire ; la compilation des résultats certifiés provenant des arrondissements ; la gestion du personnel de la Commission électorale nationale autonome ; la gestion des archives et de la documentation et la conservation de la mémoire administrative de la Cena.