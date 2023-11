Bénin: inauguration du Centre d’information et de coordination d’énergie électrique de la Cedeao

- Publicité-

Le Centre d’Information et de Coordination du Marché Régional de l’Électricité de la CEDEAO, dont les travaux de construction ont démarrés en 2017, a été inauguré ce vendredi 17 Novembre 2023 dans la commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique, au Bénin.

C’est en présence d’un parterre de personnalités que la tour de contrôle du West African power-pool (Wap), le Centre d’Information et de Coordination du Marché Régional de l’Électricité de la CEDEAO, a été inauguré ce vendredi 17 Novembre 2023, près de 7 ans après le lancement des travaux de construction. Chefs couronnées, élus communaux, membres des institutions en charges de l’énergie des pays de la CEDEAO, membres du corps diplomatiques et consulaires accrédités au Bénin, ils étaient nombreux à répondre présents à l’invitation de cette cérémonie d’inauguration du Centre d’Information et de Coordination dont la pose de la première pierre a été faite le 21 février 2014 par l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi.

« Grâce à ce centre, Abomey-Calavi est désormais la capitale Ouest africaine de l’électricité » a déclaré Angelo Ahouandjinou, maire de la commune d’Abomey-Calavi, lors de son allocution. « Le bâtiment, d’une superficie de 5.000 m2 est construit sur un terrain de 3,95 hectares gracieusement offert au WAPP par la Communauté Électrique du Bénin (CEB) » a déclaré Siengui Apollinaire Ki, Secrétaire Général du West African Power Pool (WAPP).

L’ouvrage a été réalisé par la GER SARL, une entreprise de droit togolais spécialisée dans les Bâtiments et travaux publics (BTP) dont son directeur général, Frédéric Lequessim, est décédé en octobre dernier à Lomé, à la suite d’une longue maladie, a précisé Siengui Apollinaire Ki qui lui a rendu un hommage. « L’équipement du CIC et de l’ensemble du réseau de l’Afrique de l’Ouest en matériel de supervision a été réalisé par La société ELECTRICITE GENERALE DE FRANCE » a précisé M. Siengui Ki.

14 pays de la Cedeao interconnectés

Le centre dont la livraison était prévue pour l’année 2020 est un projet de la Cedeao qui permettra l’exploitation des réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié en vue d’assurer, à moyen et long termes, aux populations des Etats membres de la CEDEAO, un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à un cout compétitif. « Aujourd’hui, nous célébrons aussi la synchronisation des réseaux électriques de 13 pays de notre sous région. En effet, depuis le 8 juillet 2023, les réseau électrique de 13 pays de l’Afrique de l’Ouest fonctionnent comme un seul réseau. » a déclaré M. Siengui Ki en ajoutant que « le travail continu et nous espérons l’achevé l’année prochaine avec la synchronisation du Nigéria, du Niger et une partie du Bénin et du Togo. »

Un financement de l’Union Européenne

Selon la représentante de l’Union européenne, principale partenaire de la CEDEAO sur ce projet, l’union Européenne a contribué à hauteur 38 millions d’euros pour la réalisation dudit projet. La construction a nécessité de 30 millions d’euros et les charges d’expertise et de formation ont coûté 8 millions d’euros.

Impossibilité de raccorder le Cap-Vert

Si la Cedeao comporte 15 pays, seul 14 sont actuellement raccordés au Centre d’Information et de Coordination. Le Cap-Vert qui est un Etat insulaire composé d’un archipel d’îles n’est pas pour le moment raccordé au réseau. Une absence qui s’explique par, non seulement le coût du raccordement maritime du réseau de l’Archipel aux autres pays de la Cedeao, mais aussi l’interconnectivité de l’Archipel qui comporte 10 îles. Deux paramètres qui compliquent le rapprochement énergétique du pays à ses voisins, dont le plus proche à vol d’oiseau qui est le Sénégal est à 1059 Km.

Le programme actuel de développement des infrastructures électriques du WAPP s’appuie sur le Plan Directeur de la CEDEAO pour le développement des Moyens Régionaux de Production et de Transport d’Énergie Électrique 2019-2033. Ce plan, adopté en décembre 2018 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, identifie les projets prioritaires essentiels pour l’intégration stable des réseaux électriques nationaux des pays de la CEDEAO.