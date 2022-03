Bénin: ce qu’il faut retenir de la rencontre entre la ministre du travail et les syndicats

Pour la CSA-Bénin , cette séance de travail avec la ministre « n’apporte pas de plus-value dans l’efficacité du dialogue social et ne montre pas vraiment que les urgences exprimées par les populations et les travailleurs en particulier peuvent rapidement trouver solution ». Elle invite par ailleurs les travailleurs à rester mobilisés pour défendre leur pouvoir d’achat.

Par ailleurs, les Secrétaires Généraux des Confédérations déplorent la non application des résultats issus des élections professionnelles. « Pour preuve, les Organisations syndicales et particulièrement la CSA-Bénin voient un refus du gouvernement de signer depuis Janvier 2021, les arrêtés de mise en application desdits résultats malgré les nombreuses relances des responsables syndicaux représentatifs sur certaines dérives législatives en la matière », ont-ils déploré. « Les travaux sont terminés et il ne reste que l’adoption des arrêtés d’application », a rassuré la Ministre Mathys Adidjatou.

Cherchant à comprendre ce qui bloque les avancements des travailleurs ayant atteint l’échelon 11, les syndicats ont été surpris par une information portée à leur connaissance par la ministre. « Le MTFP a signalé que la loi portant statut général de la fonction publique est en relecture et c’est donc ce qui bloque les avancements. Cette annonce a été d’une grande surprise pour les confédérations syndicales parce qu’elles n’étaient pas informées d’une quelconque relecture et l’ont fait savoir au MTFP. Le gouvernement décide toujours seul sans associer les représentants des travailleurs », a déploré Paulette Hangbé, 3ème Secrétaire Générale Adjointe de la CSA-Bénin.

Les responsables des trois centrales syndicales les plus représentatives ont échangé avec la ministre du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) ce jeudi 10 mars 2022. Plusieurs sujets touchant la vie des travailleurs ont été abordés au cours de la rencontre.

