Bénin: ce que vous ne savez peut-être pas sur Lionel Talon

- Publicité-

Discret, mais mis devant la scène malgré lui, Lionel Talon n’est pas forcément connu de tous sur certains aspects. Reçu par « Behind The See », le Promoteur du centre communautaire Eya a dévoilé une partie de son parcours.

Qui est Lionel Talon ? « J’ai grandi au Bénin, à Cotonou. J’ai été à l’école au Lycée français Montaigne pour toute ma scolarité. Après, je suis parti faire mes études aux Etats-Unis à Boston, puis en Angleterre », a-t-il répondu sans détails.

Après ses études à l’extérieur, Lionel Talon est rentré au pays un an après la prise du pouvoir par son père Patrice Talon. « Je suis revenu à Cotonou en 2017 et depuis je gère un groupe. On a plusieurs sociétés dans différents secteurs. Et parallèlement, on se concentre sur Eya qui est un projet auquel je tiens beaucoup. Un projet qui définit l’homme que je suis », a-t-il confié.

Endroits favoris ?

- Publicité-

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Lionel Talon aime sortir. Au Bénin, il y a un endroit favori qu’il fréquente. Ce fameux endroit dont il s’est gardé de dévoiler le nom se situe dans la ville de Ouidah. Lionel Talon aime également se retrouver avec ses amis. « On aime prendre des verres ensemble », a-t-il confié.

Dans son quotidien familial, Lionel Talon se définit comme « un fils tendre, un frère taquin et un mari extraordinaire ».

Son mentor ?

Patrice Talon est l’un des mentors de Lionel Talon. Il n’avoir pas une personnalité concrète à qu’il voudrait ressembler, mais en dehors de son père, il y a d’autres figure dont il s’inspire au quotidien.