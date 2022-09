Bénin: ce que Adrien Houngbédji et Louis Vlavonou se sont dits ce dimanche

Devenus membres d’une même formation politique, l’ancien président de l’assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji et son successeur, Louis Vlavonou ont échangé ce dimanche 04 Septembre 2022.

Le président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou s’est rendu le dimanche 4 Septembre 2022 au domicile de son successeur, Me Adrien Houngbédji. Les deux personnalités politiques devenues membres d’une famille politique après la fusion du PRD et l’UP, ont échangé sur divers sujets politiques. Selon l’actuel président de l’actuel président de l’institution parlementaire, les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale empreinte de fraternité.

« Nous nous sommes félicités de la convergence de nos visions politiques et avons convenu de nous donner véritablement la main pour soutenir le président Patrice Talon et le programme d’action de son gouvernement« , a confié Louis Vlavonou. Selon le président Louis Vlavonou, les intrigues et les clivages politiques sont désormais derrière eux et il était donc de bon ton qu’ils se rencontre pour analyser et définir ensemble les stratégies à mettre en oeuvre pour quadriller leur fief respectif pour le rayonnement de leur parti.

Il importe de rappeler que les deux personnalités politiques se sont échangés il y a quelques années (au lendemain des législatives de 2019) des mots durs après la suprématie de l’UP sur l’Ouémé qui a été toujours une chasse gardée pour le PRD.