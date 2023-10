Bénin: ce piège qui guette désormais Boni Yayi selon Richard Ouorou

- Publicité-

Au terme des travaux ayant sanctionné le premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates, l’ancien président Boni Yayi a été désigné pour conduire la destinée de cette formation politique de l’opposition. Dans une opinion, Richard Ouorou félicite le nouveau président et apprécie cette option des démocrates.

« J’ai appris ce soir, avec un sentiment partagé, l’élection de l’ancien Président Boni Yayi à la tête du Parti Les Démocrates« , tels sont les premiers mots du politologue Richard Ouorou sur sa Page Facebook. Selon lui, cette information peut se révéler surprenante et étrange pour certains. Bien qu’il comprend ce sentiment chez certains de ses compatriotes, une seule chose retient lui son attention : « c’est la nouvelle responsabilité politique qui l’incombe devant le peuple béninois« .

Pour Richard Ouorou, Boni Yayi président du parti Les Démocrates est une responsabilité parce que pendant longtemps, il a émis des reproches à l’encontre de son successeur sur sa gestion du pays, sur les questions des libertés et de droits, sur la situation des détenus politiques et des exilés.

« Ses reproches et dénonciations sont tout à fait légitimes et largement partagés par beaucoup de nos compatriotes. Mais il se disait aussi, qu’il ne dispose pas de moyens de pression politiques pour mener son combat. Aujourd’hui, en prenant la tête du plus grand parti d’opposition, il jouit désormais de la légitimité qu’il faut pour mener son combat« , analyse Richard Ouorou.

Pour le politologue, ne pas le faire ou ne pas le réussir sera alors une trahison pour les béninois et les béninoises qui placeront tant d’espoir et d’espérance en sa personne. « Le moment venu, il devra rendre compte et présenter un bilan d’exercice », a insisté le président du mouvement « Les terriens ».

En attendant le jour de ce grand bilan, Richard Ouorou félicite déjà le nouveau président du parti Les Démocrates. « Je voudrais donc ici lui dire toutes mes félicitations et lui rappeler combien les béninois sont attentifs à ses actes et s’impatientent de le voir faire évoluer les nombreux sujets politiques qui semblent rangés : sortir nos frères et sœurs emprisonnés, pacifier la scène politique, garantir le droit à tous les béninois de participer à l’animation de la vie politique, sans risque d’exil et d’arrestations etc…« , précise Richard Ouorou.

« Encore une fois, félicitations au nouveau président et que nos ondes positives l’accompagnent tout au long de son mandat », conclut-il.