Bénin: calendrier de l’année scolaire 2022-2023

Par arrêté interministériel, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou et son collègue des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, ont fixé le calendrier de l’année scolaire 2022-2023.

Selon les précisions du calendrier, la rentrée scolaire débute le 19 septembre 2022 et prends fin le 3 juin 2023, après les cours de l’après midi. Les premiers congés de l’année qui marquent la fin du premier trimestre, sont fixés du 21 décembre 2022 au 04 janvier 2023. Retrouvez ci-dessous l’intégralité du calendrier.