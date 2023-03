Bénin: Boni Yayi reçu par le nouveau roi de Nikki

Quelques semaines après son intronisation, le nouveau roi de Nikki, a reçu au palais impérial, l’ancien président de la République, Thomas Boni Yayi.

L’ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi a été introduit mardi 7 Mars 2023 au palais impérial de Nikki où il a été reçu par le nouvel empereur, intronisé le dimanche 22 janvier 2023. Pour cette visite de courtoisie, le président Boni Yayi était accompagné d’une délégation composée de membres du parti Les Démocrates.

Le nouvel empereur de Nikki touché par cette marque de sympathie a prié pour l’ancien chef d’Etat et la délégation qui l’a accompagnée. Rappelons que le nouveau titulaire du trône du palais impérial de Nikki a été élu le 15 Janvier 2023 à la Cour impériale au milieu de 41 prétendants au trône.

Agé de 85 ans, Séro Torou devient ainsi le 41ième Roi de Nikki et va régner sur l’aire culturelle Baatonu et Boo du Bénin, du Nigéria et partout dans le monde. Il est marié à 02 femmes, et est père de 13 enfants dont 06 garçons et 07 filles. Il succède désormais à feu Sabi Naïna III décédé le mercredi 19 octobre 2022 dans sa 78ème année.