Bénin: Boni Yayi n’a jamais quitté la scène politique selon Wilfried Houngbédji

L’ancien président Thomas Boni Yayi n’avait jamais quitté la scène politique béninoise. c’est l’avis du secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement Léandre Wilfried Houngbédji reçu ce jeudi matin sur RFI.

Le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement a été reçu ce jeudi 26 Octobre 2023 sur RFI. Le retour en scène se l’ancien président Boni Yayi a été le principal menu de son intervention. Au micro de Pierre Firtion, Léandre Wilfried Houngbédji estime que cette actualité ne porte rien de nouveau pour le gouvernement parce que la personnalité en question n’avait jamais été loin de la scène politique.

Pour ce qui est de son retour en premier plan au sein de sa formation politique, Wilfried Houngbédji affirme qu’il n’est pas ,dans le secret des dieux. Seulement il sait qu’il est une tendance politique que ceux qui perdent une bataille rêvent de revanche. « Mais dans le cas d’espèce, je pense qu’il n’y a plus de place pour une revanche quelconque si tel était le projet de ceux qui sont en face ».

« Le match a été déjà joué en aller et retour et à chaque fois, Patrice Talon l’a emporté. Il a reçu le trophée du vainqueur et si vraiment il lui reste un match à jouer, c’est son jubilé qui consiste à partir grand en 2026« , a affirmé le porte parole du gouvernement béninois.

Pour rappel; l’ancien président Boni Yayi a été élu président de son parti politique le parti Les Démocrates à l’issue du premier congrès ordinaire qui s’est tenu à Parakou au nord du Bénin les 14 et 15 Octobre dernier.

Avant ce poste occupé précédemment par l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale, Eric Houndété, le président Boni Yayi était au poste de président d’honneur, un poste purement honorifique qu’il ,a quitté pour être désormais dans l’opérationnel.