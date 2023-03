Bénin: bientôt un remaniement ministériel ? Patrice Talon répond cash

Lors de sa rencontre avec le président nigérien Mohamed Bazoum qui a atterri au Bénin dans la matinée de ce lundi 13 mars 2023, le président Patrice Talon a répondu à la presse aux polémiques de remaniement ministériel annoncées sur les réseaux sociaux.

Bientôt un remaniement ministériel au Bénin? C’est la bombe qui alimente les réseaux sociaux depuis environ dix jour. Pour donner la vraie information au peuple béninois, la presse béninoise a profité du point de presse avec le président nigérien Mohamed Bazoum pour poser la question au chef de l’Etat, le président Patric Talon.

« Je ne l’ai pas envisagé », a répondu le président de la république du Bénin. Même si cette réponse devrait mettre fin à la polémique, Patrice Talon ne s’est pas arrêté au démenti. Le chantre de la rupture a donné les raisons pour lesquelles il préfère continuer avec l’actuel équipe. «On ne change pas l’équipe qui gagne, donc, jusqu’à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique resteront en place parce qu’ils me donnent satisfaction », a justifie Patrice Talon.

Pour lui, l’œuvre humaine ne peut être parfaite nulle part et il n’attend pas de ses ministres ou collaborateurs d’être des dieux sur terre car, reconnait-il, ils font ce qu’ils peuvent avec leur génie, leur engagement, leur dévouement. « Nous faisons notre petit chemin et jusqu’à nouvel ordre, je n’ai pas envisagé de remercier qui que ce soit d’entre eux, je n’ai pas non plus envisagé de faire venir d’autres. C’est dommage pour ceux qui attendent mais c’est ainsi », a déclaré Patrice Talon avec un sourire au coin des lèvres.