Bénin: belle prestation de Morgan State University Choir à Cotonou

En tournée dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest, la chorale Morgan State University Choir était à Cotonou le samedi 27 mai 2023. A la salle bleue du Palais des Congrès, les membres de cette prestigieuse chorale ont offert un concert de bonne facture au public.

Après le Togo, Morgan State University Choir a mis le cap sur le Bénin. Samedi dernier, la chorale américaine a presté devant plus de 300 spectateurs à Cotonou sous la direction du Docteur Eric Conway. La chorale a dévoilé un répertoire varié composé de la musique classique, du gospel, du jazz et de la musique contemporaine.

Morgan State University Choir a presté exclusivement dans la langue anglaise, mais pour l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, lorsque la musique résonne il n’y a plus de barrière linguistique. « Le pouvoir de l’art et de la musique de transcender les barrières linguistiques et culturelles est vraiment remarquable. En tant que langage universel de l’émotion, la musique a la capacité de toucher nos âmes, de combler les fossés et de favoriser la compréhension entre personnes d’origines différentes », a déclaré Brian Shukan.

David Kwabena Wilson, président de la chorale Morgan State University Choir a apprécié l’accueil chaleureux du public béninois. « La soirée que nous venons de passer au Bénin a été tout simplement magique », a-t-il confié à la fin du concert.

Possibilité de partenariat avec des université locales

L’ambassadeur Brian Shukan a rappelé que la Morgan State University Choir est une université historiquement noire qui a joué un rôle déterminant dans l’éducation et les opportunités offertes aux étudiants afro-américains à une époque de ségrégation et d’inégalité raciale. Ce passé devrait favoriser des échanges et partenariats avec des universités béninoises.

L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique est disposée à associer des établissements d’enseignement supérieur locaux « afin de promouvoir les échanges culturels et d’améliorer les possibilités d’éducation pour les étudiants américains et béninois ». « C’est à travers ces partenariats que nous cherchons à favoriser la compréhension mutuelle, à encourager le partage des connaissances et à célébrer les talents et les perspectives uniques que chacun de nos pays a à offrir », a indiqué l’ambassadeur.

Il faut souligner que quatre pays sont concernés par la tournée de la Morgan State University Choir. Il s’agit du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. La tournée s’achève le mercredi 31 mai avec l’étape du Nigeria.