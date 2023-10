Bénin: avec Moov Money, retirez désormais de l’argent au GAB UBA sans carte bancaire

- Publicité-

Moov Money, en partenariat avec la Banque UBA, a révolutionné le paysage financier au Bénin en lançant son nouveau service de retrait d’argent. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le jeudi 26 octobre 2023, les deux entreprises ont annoncé une collaboration sans précédent qui permettra aux clients de retirer facilement des fonds à partir de leur compte Moov Money aux distributeurs automatiques UBA.

Moov Money est pionnier d’une solution révolutionnaire dans le domaine du mobile money au Bénin. À compter de ce jeudi 26 octobre 2023, Moov Money donne la possibilité à ses abonnés d’avoir accès à leur argent 24 heures sur 24 dans tous les distributeurs UBA. C’est une solution qui vient renforcer la proximité de la marque Moov Money avec ses clients et ses partenaires. Le lancement a été fait ce jeudi à la direction général de Moov Africa Bénin.

Résoudre les besoins d’accessibilité et de sécurité

Dans son allocution, Jean Christophe Obda Chatchueung, Directeur Général de Moov Money, a souligné l’importance de répondre aux besoins des consommateurs. Il soutient que Moov Money a développé ce service en se concentrant sur l’accessibilité, la sécurité et la personnalisation. À ce titre, les clients Moov Money pourront générer leur propre code de retrait et effectuer des transactions en toute confiance avec une mesure de sécurité supplémentaire garantie, car chaque retrait est unique et limite les risques de fraude.

Nous sommes là pour répondre aux besoins des consommateurs. Le premier besoin des consommateurs, c’était l’accessibilité 24/24 et 7J/7 à leur argent. Le deuxième besoin trouve également une solution dans le fait que c’est vraiment un service personnalisé, pas besoin d’avoir un intermédiaire comme dans la solution classique. Donc, vous générerez vous-même votre code, vous vous rendrez dans un GAB UBA, puis vous ferez votre retrait sans aucune autre intervention. Il y a aussi la sécurité. Nous abordons la période des fêtes, où les gens seront exposés à toutes sortes d’arnaques, simplement parce qu’ils ont eu accès à votre numéro ou parce qu’ils ont accès à votre code de retrait. Jean Christophe Obda Chatchueung, Directeur Général de Moov Money

Une accessibilité accrue et une sécurité renforcée

Outre cette solution pratique et sécurisée pour leurs transactions financières, Moov Money promet une aventure prometteuse à ses clients avec d’agréables surprises d’ici à la fin de l’année.

Selon Charles Koné, Directeur Général de la banque UBA, Cette solution offre une accessibilité accrue et une sécurité renforcée pour répondre aux besoins financiers des clients.

« Ce partenariat est une étape importante pour nous. Il permettra à nos clients de bénéficier d’un accès rapide et pratique à leurs fonds, quel que soit le jour de la semaine ou l’heure de la journée. Nous sommes fiers de soutenir l’inclusion financière dans notre pays », a déclaré Charles Koné, Directeur Général de la banque UBA qui a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration.

Comment faire le retrait Moov Money GAB UBA

Le service de transfert d’argent Moov Money offre une multitude d’options pratiques pour effectuer des opérations bancaires, y compris les retraits au GAB de la banque UBA. Dans cet article, nous vous expliquerons étape par étape comment effectuer un retrait au GAB en utilisant Moov Money.

Étape 1 : Composez *885# sur votre téléphone mobile et choisissez l’option 1 pour accéder au menu de transfert d’argent.

Étape 2 : Sélectionnez l’option « Opérations avec Banque » dans le menu et choisissez UBA parmi les options disponibles.

Étape 3 : Choisissez l’option « Retrait au GAB » pour procéder à votre retrait. À ce stade, vous devrez saisir le montant de la transaction.

Étape 4 : Suivant les instructions, créez un code PIN temporaire et unique qui sera utilisé lors de l’opération de retrait au GAB. Assurez-vous de le mémoriser ou de le noter en lieu sûr.

Étape 5 : Saisissez votre mot de passe Moov Money pour valider l’opération.

Étape 6 : Une fois votre demande de retrait traitée, vous recevrez un code de retrait par SMS sur votre téléphone mobile. Ce code de retrait est essentiel pour effectuer votre retrait au GAB.

Étape 7 : Rendez-vous ensuite au GAB de la banque UBA le plus proche de chez vous. Assurez-vous d’avoir sous la main le code de retrait reçu par SMS.

Étape 8 : Au GAB, suivez les instructions à l’écran pour effectuer votre retrait. Lorsqu’il vous sera demandé, saisissez le code de retrait que vous avez reçu par SMS afin de valider votre opération en toute sécurité.

Et voilà ! Vous avez effectué avec succès un retrait au GAB de la banque UBA en utilisant Moov Money. Profitez de la commodité et de la simplicité qu’offre ce service pour gérer vos transactions bancaires en toute sécurité.

N’oubliez pas de toujours garder vos informations de compte confidentielles et de veiller à ce que votre téléphone mobile soit sécurisé.