Bénin – Autonomisation des femmes: la BM autorise un financement en faveur des femmes

Un financement de l’association internationale de développement (IDA) de 150 Millions de dollars a été autorisé par la Banque Mondiale (BM) en faveur du Bénin pour soutenir l’autonomisation de la femme.

En plus d’accompagner l’autonomisation des femmes et des filles, les 150 Millions de dollars vont également servir à élargir l’accès à une énergie fiable et durable et à améliorer la gestion des finances publiques et de la dette.

Il s’agit selon un communiqué de l’institution internationale, de la deuxième opération de politique de développement qui a pour but de financer des réformes visant à améliorer le potentiel du Bénin pour une croissance forte et inclusive, axée notamment sur le renforcement de la participation active des femmes et des filles à la vie sociale et économique du pays.

L’Association internationale de développement (IDA) est créée le 24 septembre 1960 et est est une des trois filiales de la Banque mondiale basée à Washington qui octroie des prêts et des dons aux pays les plus pauvres pour soutenir leur essor économique.