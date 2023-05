Bénin – Attaque terroriste à Kérou: Les Démocrates interpellent la responsabilité du gouvernement

- Publicité-

Après le drame survenu hier à Kérou, les responsables du parti Les Démocrates ont adressé un message au peuple béninois, aux proches des victimes et ont interpellé la responsabilité du gouvernement.

Le parti « Les Démocrate » a réagi à l’attaque survenu dans la nuit du 1er au mardi 2 Mai 2023 à Kaobagou, une localité de la Commune de Kerou. C’est à travers un message signé du président du parti, le député Eric Houndété.

« Nous avons appris avec consternation et une profonde indignation que dans la nuit du 1er au 2 mai, le village de Kaobagou dans la Commune de Kerou a été le théâtre d’une ignoble attaque perpétrée par des fanatiques d’un pseudo nouvel ordre international. Vingt-quatre ( 24) heures plus tard, dans la nuit du 2 au 3 c’était le tour de la Commune de Banikoara de subir la même atrocité« , a déploré le parti dans son adresse.

Le parti déplore ces actes qui ont conduit à l’exécution sauvage d’innocents et au kidnapping à des destinations inconnues, pour assouvir une vengeance aveugle, barbare et absconse. « Nous voudrions exprimer notre compassion et notre soutien aux familles affectées par ces nouvelles tragédies et prier le Père Céleste de prendre en miséricorde les âmes des défunts. Nous réitérons notre proximité et nos hommages à tous les citoyens vivant dans les zones en proie à ces attaques; à nos forces publiques de sécurité et de défense qui se dévouent de jour comme de nuit à éradiquer de nos limites les tentacules méphistophéliques du terrorisme qui depuis un certain temps, nous enserrent« , lit-on dans le message.

La responsabilité du gouvernement interpelée

Dans leur message, les responsables du parti Les Démocrates en appellent à la conscience individuelle et collective pour renforcer la synergie à combattre ceux qui nous lacèrent dans nos racines humaines et qui nous pourfendent impitoyablement dans nos valeurs civilisationnelles de tolérance, de liberté et de démocratie.

Pour y parvenir, le parti de l’opposition invite à travailler ensemble, à décloisonner notre vivre ensemble, « nous pardonner les uns les autres, panser et laisser cicatriser les blessures causées les uns aux autres ».

« Un mur fissuré peut être un refuge à des indésirables. Là-dessus et face à la gravité de plus en plus prégnante de ces attaques , nous interpellons la responsabilité du gouvernement de notre pays pour une riposte plus adéquate, en commençant instamment par prendre les mesures qui s’imposent, en vue d’un retour rapide à la situation normale, et surtout en espérant qu’il saura poser les actes courageux qui nous réconcilieraient avec nous mêmes, et qui colmateraient nos brèches« , a souligné le parti la flamme de l’espoir qui croit qu’on est plus fort quand on est plus unis.