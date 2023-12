Bénin : arrestation de 12 présumés cybercriminels lors d’une fête à Allada

- Publicité-

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a arrêté 12 présumés cybercriminels alors qu’ils étaient en pleine fête à Sékou dans la commune d’Allada.

Au Bénin, la lutte contre la cybercriminalité se poursuit. Récemment, la police républicaine a arrêté un groupe d’individus présumés cybercriminels. Selon Le Potentiel, parmi les jeunes interpellés se trouvaient plusieurs personnes recherchées depuis quelques mois par l’OCRC.

Ils ont tous été arrêtés et placés en garde à vue le samedi 9 décembre 2023. Ils seront présentés à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) pour des faits d’escroquerie et autres infractions.