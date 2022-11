Bénin: après une opération à la banque, un homme abattu au seuil de sa maison à Parakou

Poursuivi par des malfrats après une opération à la banque, un homme a été abattu au seuil de sa maison par ses poursuivants.

A Wansirou, un quartier de la Commune de Parakou, un homme a été tué dans son domicile par des malfrats. Selon les informations de Daabaaru, un média local, la victime avait effectué ce jeudi 25 Novembre une opération à la banque quand les malfrats l’ont pris en filature.

A peine arrivé à son domicile, les malfrats ont fait leur apparition et ont réclamé l’argent retiré à la banque. Sur leur insistance, l’homme leur a répondu qu’il était pour un dépôt et non pour un retrait.

Une réponse qui n’a pas convaincu ces individus armés qui ont tiré sur lui avant de prendre la fuite en emportant le sac sans contenu ramené de la banque par leur victime.