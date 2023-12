Toucountouna: tirée au sort, Apolline Bella Dossou installée dans ses fonctions de SE

Tirée au sort le 10 Novembre 2023 conformément à la nouvelle procédure de désignation, Apolline Bella Dossou a été installée le lundi 4 Novembre dans ses fonctions de la nouvelle secrétaire exécutive de la Mairie de Toucountouna.

La nouvelle secrétaire exécutive de la Commune de Toucountouna, Apolline Bella Dossou a été installée en début de cette semaine. Elle remplace ainsi au poste Sidonie Houndonougbo qui a démissionné du poste pour harcèlement de tous ordres.

« C’est bien vrai que la peur étant dans le ventre, on a voulu ne pas accepter. Mais, avec l’aide de mon époux que vous avez devant vous, monsieur Dossou qui m’a beaucoup incité à ne pas refuser parce que pour lui, c’est une mission républicaine. Je n’ai pas pu dire non, alors j’ai pris mon courage à deux mains et me voici aujourd’hui devant vous« , a indiqué la nouvelle titulaire du poste de secrétaire exécutif de Toucountouna.

Il faut rappeler qu’avant Apolline Bella Dossou, c’était Eudoxie Folakè Dakpè qui a été tirée au sort après la démission de Sidonie Houndonougbo. Mais cette dernière a décliné l’offre après son tirage au sort. C’est ainsi qu’Apolline Bella Dossou tirée au sort a voulu aussi décliner l’offre avant d’être encouragée selon ses dires, par son époux.

Après être installée dans ses nouvelles fonctions, la nouvelle secrétaire exécutive de la Mairie de Toucountouna a souhaité compter sur l’accompagnement des cadres de la mairie, les élus locaux et communaux pour l’atteinte des objectifs.