Bénin: après la prison, Patrice Houssou-Guèdè réintégré au sein du Conseil communal de Calavi

Les 11 conseillers communaux en prison dans le dossier des 39 hectares de terre à Abomey Calavi ne seront pas non plus remplacés. Selon les explications du maire, après leur condamnation, ils ont interjeté appel de la décision. Angelo Ahouandjinou estime que tant que la justice ne se prononce pas sur l’appel, il ne pourra procéder au remplacement de ces conseillers communaux.

