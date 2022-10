Bénin: après la prison, Jean-Baptiste Hounguè « crache » sur le BR et claque la porte

Le président de l’ex-coalition « Bénin en Route », Jean-Baptiste Hounguè n’est plus membre du Bloc Républicain (BR). Pour justifier son départ, il évoque un malaise profond qui secoue le parti.

Insatisfait de la gestion qui est faite du Bloc Républicain, Jean-Baptiste Hounguè a claqué la porte du cheval cabré. « Je sors avec ceux qui me sont restés fidèles. Je sors du Bloc Républicain, la tête haute et par le grand portail », a-t-il déclaré sur Etélé. Visiblement, Jean-Baptiste Hounguè en a gros sur le cœur et ne cache pas sa rancœur.

Nous n’avions rien eu. Les ministres sont vivants, vous pouvez leur demander. Certains militants souffrent et d’autres gagnent. Vous pensez que les nominations sont réservées pour une certaine classe ? Quand on nomme certains au haut niveau, il faut qu’ils pensent à ceux qui ont milité pour qu’ils soient là. Jean-Baptiste Hounguè

Selon les dires du démissionnaire, lui et ses militants de l’ex-Bénin en Route, ont été méprisés et ignorés durant tout ce temps au sein du Bloc Républicain (BR), malgré tout le sacrifice qu’ils ont consenti pour la création du parti. Jean-Baptiste Hounguè dénonce clairement une politique de « deux poids, deux mesures » dans la répartition des postes de nomination qui revenaient au parti ou d’autres avantages dont tout militant devrait bénéficier.

Une nouvelle expérience en perspective

Jean-Baptiste Hounguè n’a pas encore indiqué sa nouvelle destination politique, mais il en a donné quelques indices. Ce qui est sûr, il n’ira pas dans l’UP le Renouveau, ni dans l’opposition, en tout cas, sauf revirement de dernières minutes. « Je voudrais faire une expérience atypique. Je veux aller avec un parti (qui a déjà participé à une élection), mais qui n’a jamais gagné les élections depuis l’avènement du système partisan », a-t-il dit.

Ce choix de repartir à zéro se justifie, par la volonté de se jauger. « Je veux connaître mon poids politique. J’ai besoin de me jauger, j’ai besoin de m’évaluer. J’estime que si je travaille dans ce (nouveau) parti, je ferai gagner ce parti et il aura les 10% », a déclaré Jean-Baptiste Hounguè.

Il faut noter que, les indices énumérés se rapprochent de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), mais Jean-Baptiste Hounguè garde encore le suspens pour quelques jours.