Bénin: après la prison, Fred Houénou quitte l’opposition pour la mouvance

Fred Houénou fera sa déclaration d’adhésion au Bloc Républicain ce dimanche 11 septembre 2022. Après plus d’un an de prison, l’ancien conseiller technique du ministre de la communication lâche l’opposition.

Frappé depuis quelques semaines par une vague de démission, le Bloc Républicain obtient du renfort. Le cheval cabré embarque dès demain l’ancien conseiller technique du ministre de la communication, Fred Houénou. L’homme a décidé de quitter l’opposition après plus d’un an de prison.

Le président du Rassemblement pour une Alternative Progressiste (Rap) avait soutenu la candidature de l’opposante Reckya Madougou dans le cadre de la présidentielle 2021. C’est d’ailleurs dans ce combat politique qu’il a été interpellé et déposé en prison. Fred Houénou s’était fortement opposé à la prorogation du mandat présidentiel et l’élection présidentielle qualifiée « d’exclusive », à travers le mouvement « 5 ans, c’est 5 ans ». Il a été libéré en juillet dernier et placé sous contrôle judiciaire.

Dans le Bloc Républicain, Fred Houénou va retrouver son ancien ministre de tutelle, Alain Orounla. Les rapports entre les deux hommes avaient été tendus, au point où Fred Houénou avait été obligé de déposer le tablier et de claquer la porte de l’ex-ministère de la communication.