Bénin: après la défaite face au Mozambique, Olivier Verdon déjà passé à autre chose

Impuissant lors de la défaite des Ecureuils face au Mozambique en éliminatoire de la CAN 2023, Olivier Verdon est déjà passé à autre chose. Le défenseur béninois a donné le sourire aux pensionnaires de la pouponnière de Ouidah en leur octroyant un important don.

Patron de la défense béninoise, Olivier Verdon a assisté impuissant à la cinglante défaite des Ecureuils face au Mozambique (0-1) mercredi dernier. Dans un match comptant pour la deuxième journée des phases qualificatives, le défenseur de Ludogorets et ses coéquipiers ont été punis par Geny Catamo qui tua les espoirs des Béninois de relancer leur campagne.

Un nouveau revers pour les locaux après leur débâcle à Dakar face au Sénégal (1-3) qui relèguent les hommes du sélectionneur Moussa Latoundji à la dernière place du groupe L avec zéro point. Un mauvais début de campagne pour l’équipe nationale qui n’a plus droit à l’erreur pour ses prochaines sorties, notamment la double confrontation face au Rwanda en août 2022.

Mais en attendant que ce jour n’arrive, Olivier Verdon fait d’abord parler son cœur. L’international béninois a donné le sourire aux pensionnaires de la Pouponnière de Ouidah en leur faisant un don considérable. Natif de Ouidah de par sa mère, le joueur de 26 ans a fait une descente dans ce centre avec les bras chargés de vivres. Et avec sa famille et sa génitrice, le défenseur a partagé un instant de bonheur avec les enfants de cet établissement. Le don est notamment composé des couches, du lait, des savons de toilette, des savons de lessive, des sacs de riz et des grandes boîtes de lait.

« Ça m’a toujours tenu à cœur et j’essaie de pouvoir apporter mon soutien comme je le peux. Sachez qu’on est de cœur avec vous. C’est juste quelques trucs qu’on a ramené pour le bien être de tout le monde », a confié Verdon à ses hôtes qui ont remercié leur généreux donateur pour cet acte fort.