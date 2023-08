Bénin: après Caméo Shell, Oméga Pro fait ravage, des victimes crient à l’aide

- Publicité-

Après Cameo Shell et Liyeplimal, une nouvelle société de marketing réseau Omega Pro, une plateforme de placement d’argent en ligne a fait des victimes au Bénin. L’alerte a été lancée par les victimes dans la semaine du 17 août 2023 sur les réseaux sociaux.

Au Bénin, plusieurs épargnants de Oméga Pro une structure de marketing réseau ont dénoncé sur les réseaux sociaux avoir été victimes d’arnaque et d’escroquerie en bande organisée. Cette structure qui serait un système de Ponzi, est accusée d’avoir arnaqué des milliers de ses clients, dont des Béninois qui se plaignent depuis bientôt deux semaines sur les réseaux sociaux.

Selon les infirmations, la plateforme Oméga Pro a été créée en 2019 mais en novembre 2022 , la plateforme aurait bloqué le retrait des fonds par les clients. Ces derniers n’arrivaient même plus à se connecter à leur compte. L’alerte a été donnée le jeudi 17 août 2023 par le jeune entrepreneur Béninois Rodrigue Sodansou qui s’était fait remarquer en compagnie du rappeur Blazz au début des activités de Oméga Pro au Bénin.

A la recherche du gain facile ?

Comme plusieurs autres personnes, ils avaient fortement fait l’éloge de la plateforme Oméga pro en invitant les internautes à y adhérer. « Bon aujourd’hui j’ai décidé de ne plus retirer un $ de mon backoffice pour protester publiquement contre les fondateurs de la compagnie Oméga Pro devenu Go. Enfin ils diront que ce n’est pas eux, depuis Oméga je ne les ai pas revus, mais bon nous tous on sait. Bref, les gars remboursez. On est fatigués d’attendre », a-t-il lâché sur sa page Facebook.

Telle une bombe, sa sortie médiatique a fait réagir des victimes qui sont montées au créneau pour réclamer leurs argents à la plateforme Oméga Pro. C’est ainsi que le débat sur les plateformes de marketing réseaux et de placement d’argent a été relancé sur les réseaux sociaux.

Dans la foulée, plusieurs internautes ont accusé le rappeur Béninois Blaaz de les avoir induit en erreur. Selon les clarifications de Rodrique Sodansou, à la base, le but était d’aider les gens. « On a compris, vous avez plus envie de gagner que d’aider. Mais aujourd’hui je demande publiquement ce que j’ai demandé en privé pendant 9 mois et pour lequel vous avez toujours fait semblant d’adhérer. Je demande le remboursement pur et simple de tous les clients de la société Oméga Pro et ceci avec effet immédiat », a-t-il insisté.

Pour l’heure, alors que l’affaire Caméo Shell est toujours pendante devant la justice, les autorités béninoises n’ont pas encore réagi au forfait de Oméga Pro qui, après avoir escroqué plusieurs béninois a changé de nom pou devenir Go.

Les mesures préventives du gouvernement

Pour rappel, le 31 juillet 2023, le gouvernement du Bénin à travers le ministre de l’économie et des finances a interdit toute forme d’investissements dans les crypto-monnaies. « Des individus se déclarant spécialistes en trading de crypto-monnaies incitent les populations à y investir leur épargne tout en les encourageant à adopter ces actifs virtuels comme moyen de paiement », avait alerté le ministre Romuald Wadagni qui avait pris le soin de signaler que ses investissement s’achèvent sur des cas d’escroquerie et de perte de l’épargne de la population séduite par la promesse de gains exceptionnels.

« Son utilisation ne remplit pas toutes les fonctions dévolues à la monnaie et ne saurait donc servir de moyens de paiement », pouvait on lire dans le communiqué.

Mieux, le ministre de l’économie et des finances n’a pas fait dans la dentelle pour expliquer clairement qu’ « en incitant les populations à se servir des crypto-monnaies comme moyen de paiement, les auteurs de ces messages s’exposent à la rigueur de l’article 290 de la loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Benin ».