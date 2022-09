Bénin: annoncée dans la mouvance, la D.U.D se remobilise à l’interne

Depuis quelques jours, le parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD) est annoncé dans la mouvance présidentielle. Le parti dirigé par Valentin Aditi Houdé serait en passe de se faire absorber par l’UP le Renouveau. Mais pour le moment, aucune décision n’a été encore prise. Le parti s’active sereinement pour affronter les prochaines législatives.

La DUD s’est engagé dans des discussions pour s’ouvrir à d’autres partis, notamment l’UP le Renouveau. « Mais aucun accord officiel n’est encore conclu entre les deux formations », a confié une source. En attendant que les échanges avec l’UP le Renouveau se concrétisent, le parti de l’ancien député se prépare pour ne pas manquer le rendez-vous du 08 janvier 2023.

Sur le terrain, des responsables du parti ont entrepris des descentes et discussions pour remobiliser et rassurer les militants à la base. Dans le Département de l’Atlantique, les militants sont régulièrement entretenus par Antonin Kpègouton, Responsable à la Formation Politique au sein de la fédération départementale Atlantique et Dr Philémon Tokponnon.

Créé à l’issue d’un congrès constitutif les 8 et 9 Décembre 2018, la D.U.D s’est fortement illustrée aux côtés de l’opposition dans le cadre de la présidentielle d’avril 2021. Elle a été d’ailleurs membre du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD) qui a porté la candidature de l’opposant Joël Aïvo.