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Bénin: Angélique Kidjo honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, le gouvernement salue une fierté nationale

​Le gouvernement de la République du Bénin a exprimé sa vive satisfaction à la suite de l’annonce du dévoilement de la 2 854ᵉ étoile du Hollywood Walk of Fame au nom de la chanteuse Angélique Kidjo.

Edouard Djogbénou
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Culture
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Bénin: Angélique Kidjo honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, le gouvernement salue une fierté nationale
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La cérémonie est prévue pour le mardi 18 août 2026 à 11 h 30 (heure du Pacifique) au 7011 Hollywood Boulevard, avec une retransmission en direct sur walkoffame.com.

Une reconnaissance historique et une représentation officielle

​Cette distinction consacre l’artiste dans la catégorie enregistrement, faisant d’elle la première artiste africaine à recevoir une étoile sur cette mythique avenue.

L’hommage vient couronner quatre décennies d’une carrière marquée par dix-huit albums, cinq Grammy Awards ainsi qu’une influence mondiale reconnue par des médias de référence tels que Time et Forbes.

Parallèlement à sa musique, son engagement social se traduit par les actions de sa fondation Batonga en faveur de l’éducation et de l’autonomisation des jeunes filles au Bénin et au Sénégal.

​Afin de marquer cet événement d’une portée nationale, le président de la République, Romuald Wadagni, a dépêché sur place une délégation officielle pour représenter le pays aux côtés de l’artiste, composée du ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yassine Latoundji, et de l’ambassadeur du Bénin aux États-Unis, Agniola Ahouanmenou.

Au nom du peuple béninois, le gouvernement a adressé ses plus vives félicitations à la diva de la musique africaine.

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