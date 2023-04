Bénin: ambiance en Conseil des ministres après le remaniement (vidéo)

- Publicité-

Le gouvernement s’est réuni en Conseil des ministres ce mercredi 19 avril 2023, quelques jours après le remaniement ministériel. A Cette traditionnelle séance, deux nouvelles têtes ont fait leur baptême de feu, Yvon Détchénou et Edouard Dahomé.

Ce premier Conseil du 2e gouvernement du second mandat de Patrice Talon, s’est visiblement tenu dans une ambiance conviviale.

1er Conseil des ministres du Gouvernement 2 de Talon 2 : Arrivée des membres du gouvernement au Palais de la Marina ce mercredi 19 avril 2023. #ConseilDesMinistres #Wasexo #Gouvbenin #Prbenin pic.twitter.com/hp3AhE102W — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) April 19, 2023

1er Conseil des ministres du Gouvernement 2 de Talon 2 : Ambiance avant l'entrée en salle du #Prbenin @PatriceTalonPR pour le démarrage du Conseil des ministres. #ConseilDesMinistres #Wasexo #Gouvbenin #Prbenin pic.twitter.com/cj46MwJXeJ — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) April 19, 2023

Ainsi, il y a de la nouvelle compagnie pour les anciens membres du gouvernement. Ce mercredi, autour de la table du Conseil des ministres, ils ont eu à leurs côtés, deux nouveaux membres. Il s’agit d’Yvon Détchénou et d’Edouard Dahomé. Ils ont été respectivement nommés Ministre de la Justice et de la Législation et Secrétaire d’Etat à l’Énergie.

Ce remaniement ministériel inattendu a emporté Séverin Quenum, Hervé Hehomey et Dona Jean-Claude Houssou. Ils étaient dans l’ordre : Ministre de la Justice et de la Législation, Ministre des infrastructures et des Transports et Ministre de l’Energie.